Estos son los horarios de atención de Migraciones en días patrios

En el marco de los feriados nacionales en conmemoración de las fiestas patrias, la Dirección Nacional de Migraciones informó sobre la modificación en los horarios de atención.

Para los días jueves 14 y viernes 15 de mayo, la modalidad de atención será la siguiente:

Puestos de control migratorio fronterizos y aeroportuarios: Permanecerán abiertos en sus horarios habituales para garantizar el flujo de viajeros.

Oficinas de admisión en el interior del país: (Para tramitación de documentación extranjera) Permanecerán cerradas.

Sede central y oficinas administrativas en Asunción: Permanecerán cerradas.

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Se recomienda a los usuarios y ciudadanos extranjeros prever sus trámites con antelación ante el cierre de las áreas administrativas durante estas fechas conmemorativas.