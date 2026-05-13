Nacionales
13 de mayo de 2026 a la - 09:10

Estos son los horarios de atención de Migraciones en días patrios

Los puestos de control migratorio fronterizoz permanecerán abiertos.
Los puestos de control migratorio fronterizoz permanecerán abiertos.

La Dirección Nacional de Migraciones informa sobre el funcionamiento de sus dependencias durante los feriados patrios, garantizando la operatividad en puestos fronterizos y aeroportuarios.

Por ABC Color

En el marco de los feriados nacionales en conmemoración de las fiestas patrias, la Dirección Nacional de Migraciones informó sobre la modificación en los horarios de atención.

Para los días jueves 14 y viernes 15 de mayo, la modalidad de atención será la siguiente:

  • Puestos de control migratorio fronterizos y aeroportuarios: Permanecerán abiertos en sus horarios habituales para garantizar el flujo de viajeros.
  • Oficinas de admisión en el interior del país: (Para tramitación de documentación extranjera) Permanecerán cerradas.
  • Sede central y oficinas administrativas en Asunción: Permanecerán cerradas.

Lea más: MigraMóvil 2026: nuevo calendario de atención en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero

Se recomienda a los usuarios y ciudadanos extranjeros prever sus trámites con antelación ante el cierre de las áreas administrativas durante estas fechas conmemorativas.