Paraguarí: celebran la Independencia Patria con desfile estudiantil y mensajes de protección a la niñez

El tradicional desfile estudiantil, cívico, militar y policial se desarrolló sobre la calle Pa’i Gómez de la ciudad de Paraguarí, capital del noveno departamento. Participaron 34 instituciones educativas, municipales, civiles, militares y policiales que rindieron tributo al país.

Fue encabezado por autoridades municipales y funcionarios, acompañados de alumnas de la escuela Laureana Francia, quienes exhibieron mensajes relacionados con la protección de la niñez y la adolescencia.

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Durante el desfile, autoridades y funcionarios municipales marcharon portando mensajes de concienciación bajo la consigna: “Escúchales, créeles, los monstruos existen. El silencio te hace cómplice. Todos somos responsables”.

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Asimismo, alumnos de la escuela Emancipación Nacional, de la compañía Soto Ruguá de este distrito, desfilaron portando pancartas con el mensaje: “Respetar las infancias en toda su dimensión es buscar una sociedad más justa y equitativa”. Los alumnos de la escuela N° 77 “Prof. Encarnación Alum de Vivé” portaron una pancarta con el mensaje: “Nada es más valioso que la independencia y la libertad”.

El intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR), destacó que para la comunidad paraguariense la recordación de la Independencia Patria es “lo más significativo”, debido a que la ciudad es considerada cuna de la independencia nacional.

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Señaló que el desfile constituye una forma de mantener viva la memoria histórica y de facilitar la participación de toda la sociedad civil, militar y policial.

Simbrón resaltó la importancia de la masiva adhesión ciudadana a este evento, para lo cual fue declarado asueto distrital, porque lo que se busca es unir a la comunidad en torno a los valores patrios.

Batalla clave

Los oradores recordaron que en el cerro Mba’e se libró la Batalla de Paraguarí, ocurrida el 19 de enero de 1811. Fue un enfrentamiento clave para el proceso de independencia del Paraguay, que se concretó el 14 y 15 de mayo en Asunción.

En la también conocida como Batalla de Cerro Porteño, tropas paraguayas, al mando de Bernardo de Velasco y de líderes criollos como Manuel Cabañas, derrotaron a la expedición enviada por la Junta de Buenos Aires, dirigida por Manuel Belgrano, consolidando la defensa de la provincia.