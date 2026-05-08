Carapeguá: agenda patriótica y cultural para celebrar 301 años de fundación

De acuerdo con la Ordenanza Municipal N° 02/1994, el 14 de mayo fue establecido como fecha oficial del aniversario fundacional de la ciudad de Carapeguá. Su creación se remonta al año 1725, durante el gobierno del entonces gobernador Martín de Barúa.

Este municipio del departamento de Paraguarí, ubicado a unos 85 kilómetros de Asunción sobre la ruta PY01, invita a la ciudadanía a participar de las actividades previstas para celebrar el aniversario de creación del distrito, la Independencia Patria y el Día de la Madre.

Desfilarán más de 4.000 estudiante<b>s </b>

Uno de los momentos más esperados por la comunidad es el desfile cívico-estudiantil, militar y policial, previsto para el jueves 14, con la participación de aproximadamente 4.000 estudiantes de instituciones educativas de la zona, además de agrupaciones civiles, militares, artísticas y deportivas.

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En total, 23 instituciones educativas formarán parte del evento, aportando colorido, disciplina y un espíritu patriótico a los festejos.

Programa oficial

Miércoles 13

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07:00: Apertura de la Expoferia de Producción, Bienes, Servicios y Consumo

Lugar: Plaza Gral. Eduvigis Díaz

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Jueves 14

07:30: Oficio religioso en la Catedral Inmaculada Concepción de María

08:30: Acto oficial central y desfile cívico-estudiantil, militar y policial. Será en la explanada de la Catedral Inmaculada Concepción de María.

20:00: Festival homenaje a Carapeguá, a la Patria y a las madres. El evento se realizará en el Paseo de las Luces, calle Tte. 1° Manuel Cabello.