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08 de mayo de 2026 a la - 16:25

Carapeguá: agenda patriótica y cultural para celebrar 301 años de fundación

Unos 4.000 alumnos participarán del desfile cívico, estudiantil y militar para rendir homenaje al distrito en su aniversario de fundación, a la Patria y a las madres.
Unos 4.000 alumnos participarán del desfile cívico, estudiantil y militar para rendir homenaje al distrito en su aniversario de fundación, a la Patria y a las madres.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. La Capital del Poyvi se prepara para vivir dos jornadas de intensa celebración patriótica y cultural con motivo de sus 301 años de fundación, los 215 años de la Independencia Patria y el Día de las Madres, en un programa que incluye oficio religioso, acto oficial, desfile cívico-estudiantil-militar, expoferia y festival artístico.

Por Emilce Ramírez

De acuerdo con la Ordenanza Municipal N° 02/1994, el 14 de mayo fue establecido como fecha oficial del aniversario fundacional de la ciudad de Carapeguá. Su creación se remonta al año 1725, durante el gobierno del entonces gobernador Martín de Barúa.

Este municipio del departamento de Paraguarí, ubicado a unos 85 kilómetros de Asunción sobre la ruta PY01, invita a la ciudadanía a participar de las actividades previstas para celebrar el aniversario de creación del distrito, la Independencia Patria y el Día de la Madre.

Carapeguá se prepara para celebrar los 301 años de su fundación distrital.
La comunidad de Carapeguá se prepara para conmemorar su 301 aniversario de fundación con diversas actividades.

Desfilarán más de 4.000 estudiante<b>s </b>

Uno de los momentos más esperados por la comunidad es el desfile cívico-estudiantil, militar y policial, previsto para el jueves 14, con la participación de aproximadamente 4.000 estudiantes de instituciones educativas de la zona, además de agrupaciones civiles, militares, artísticas y deportivas.

Los estudiantes vestirán sus mejores galas para saludar al distrito por sus 301 años de fundación, a la Patria y a las madres.
Estudiantes participan en un desfile para conmemorar el 301 aniversario de su distrito, vistiendo uniformes festivos.

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En total, 23 instituciones educativas formarán parte del evento, aportando colorido, disciplina y un espíritu patriótico a los festejos.

Programa oficial

Durante la fiesta fundacional de Carapeguá se prevé la realización de una feria de productos artesanales, de granja y de microemprendedores.
Durante la fiesta fundacional de Carapeguá se prevé la realización de una feria de productos artesanales, de granja y de microemprendedores.

Miércoles 13

07:00: Apertura de la Expoferia de Producción, Bienes, Servicios y Consumo

Lugar: Plaza Gral. Eduvigis Díaz

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Jueves 14

07:30: Oficio religioso en la Catedral Inmaculada Concepción de María

08:30: Acto oficial central y desfile cívico-estudiantil, militar y policial. Será en la explanada de la Catedral Inmaculada Concepción de María.

20:00: Festival homenaje a Carapeguá, a la Patria y a las madres. El evento se realizará en el Paseo de las Luces, calle Tte. 1° Manuel Cabello.