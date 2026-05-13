San Lorenzo: desfile estudiantil por los 215 años de la Independencia del Paraguay

El desfile estudiantil organizado por la Municipalidad de San Lorenzo se desarrolló desde las 07:30 hasta después del mediodía de este miércoles sobre la calle Buenos Aires, entre Hernandarias y Coronel Romero. La actividad convocó a instituciones educativas de los sectores público, privado, subvencionado y municipal, además de universidades y asociaciones representativas del distrito.

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Participaron autoridades municipales y referentes del sector educativo, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro cívico que cada año congrega a centenares de estudiantes en recordación de la Independencia Nacional.

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El paso de los alumnos estuvo marcado por la presencia de abanderados, escoltas y docentes organizados en distintos planteles. Asimismo, se destacaron las bandas lisas, chiroleras y grupos de estudiantes que desfilaron con trajes típicos, atuendos de época y alegóricos a los hechos históricos del país.

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Los alumnos se destacaron por la organización y presentación de sus delegaciones, luciendo uniformes y colores representativos de cada establecimiento educativo. El público acompañó con aplausos y muestras de entusiasmo el paso de cada agrupación.

Además del desfile estudiantil, hubo representaciones de distintas expresiones artísticas y culturales preparadas por los alumnos, quienes rindieron homenaje a la historia nacional.

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Docentes y padres acompañaron activamente la actividad, resaltando la importancia de mantener vivas las tradiciones patrióticas y fortalecer los valores cívicos entre niños y jóvenes.

La actividad tuvo por objetivo el fortalecimiento del civismo y la participación de la comunidad educativa en las celebraciones nacionales.