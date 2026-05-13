Nacionales
13 de mayo de 2026 a la - 19:19

San Lorenzo: desfile estudiantil por los 215 años de la Independencia del Paraguay

El Colegio Privado María Auxialiadora se lució durante el desfile estudiantil.
El Colegio Privado María Auxiliadora se lució durante el desfile estudiantil.Lucía González

Más de 40 instituciones educativas y fuerzas vivas de la ciudad de San Lorenzo participaron este miércoles del tradicional desfile estudiantil en conmemoración de la Independencia de la Patria. El evento reunió a autoridades locales, docentes, estudiantes y a una multitud de ciudadanos que acompañó con entusiasmo la jornada cívica.

Por Lucía González

El desfile estudiantil organizado por la Municipalidad de San Lorenzo se desarrolló desde las 07:30 hasta después del mediodía de este miércoles sobre la calle Buenos Aires, entre Hernandarias y Coronel Romero. La actividad convocó a instituciones educativas de los sectores público, privado, subvencionado y municipal, además de universidades y asociaciones representativas del distrito.

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Participaron autoridades municipales y referentes del sector educativo, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro cívico que cada año congrega a centenares de estudiantes en recordación de la Independencia Nacional.

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El paso de los alumnos estuvo marcado por la presencia de abanderados, escoltas y docentes organizados en distintos planteles. Asimismo, se destacaron las bandas lisas, chiroleras y grupos de estudiantes que desfilaron con trajes típicos, atuendos de época y alegóricos a los hechos históricos del país.

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Los alumnos se destacaron por la organización y presentación de sus delegaciones, luciendo uniformes y colores representativos de cada establecimiento educativo. El público acompañó con aplausos y muestras de entusiasmo el paso de cada agrupación.

El plantel educativo Inmaculada Concepción como cada año se destacó durante el desfile.
El plantel educativo Inmaculada Concepción, como cada año, se destacó durante el desfile.

Además del desfile estudiantil, hubo representaciones de distintas expresiones artísticas y culturales preparadas por los alumnos, quienes rindieron homenaje a la historia nacional.

Los alumnos recordar con trajes típicos de la época los años en que se vivió la Independencia en nuestro país.
Los alumnos recordaron con trajes típicos de la época los años en que se vivió la Independencia en nuestro país.

Docentes y padres acompañaron activamente la actividad, resaltando la importancia de mantener vivas las tradiciones patrióticas y fortalecer los valores cívicos entre niños y jóvenes.

a directora del Colegio Privado María Auxiliadora, Prof. Daniela Pineda Vda. de Martínez desfiló en un vehículo antigüo durante el encuentro cívico.
La directora del Colegio Privado María Auxiliadora, prof. Daniela Pineda Vda. de Martínez, desfiló en un vehículo antiguo durante el encuentro cívico.

La actividad tuvo por objetivo el fortalecimiento del civismo y la participación de la comunidad educativa en las celebraciones nacionales.