Así se celebra la independencia del Paraguay en São Paulo

La comunidad paraguaya residente en Brasil y el público paulista vivieron una velada cargada de emoción, cultura y profundo orgullo patriótico. El motivo fue la celebración de los 215 años de la Independencia del Paraguay.

El escenario elegido para este despliegue artístico fue la emblemática Galería de Arte Digital del Centro Cultural FIESP, ubicada sobre la concurrida Avenida Paulista.

Durante la intervención urbana, la icónica fachada del edificio de la FIESP se transformó en una gigantesca pantalla interactiva. La estructura se iluminó por completo con un video animado basado en las tradiciones, los paisajes y la rica identidad cultural del pueblo paraguayo.

El momento cumbre de la noche audiovisual fue el emotivo homenaje dedicado al querido y respetado cantautor paraguayo Quemil Yambay.

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Las imágenes proyectadas repasaron la esencia de su legado musical, despertando el aplauso y la nostalgia de los compatriotas presentes.

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El evento cerró con muestras de agradecimiento hacia la gran concurrencia que se dio cita en uno de los puntos urbanos más importantes de Sudamérica, logrando que el corazón del Paraguay latiera con fuerza en el extranjero.