En la cuna del prócer Vicente Ignacio Iturbe honran a la patria y a las madres

En la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, cuna del prócer Vicente Ignacio Iturbe, se desarrolló el tradicional desfile estudiantil y cívico con gran participación de instituciones educativas y autoridades locales.

La principal avenida de la ciudad se llenó de banderas, música y entusiasmo estudiantil durante el desfile organizado en conmemoración de los 215 años de la vida independiente del Paraguay.

Niños y jóvenes rindieron homenaje a la patria con presentaciones cívicas, expresiones culturales y el tradicional desfile estudiantil, acompañado por autoridades municipales, educativas y departamentales.

Además de recordar la gesta independentista, las actividades estuvieron cargadas de emotividad por la celebración anticipada del Día de la Madre, que se conmemora mañana, 15 de mayo.

La jornada estuvo marcada por la integración familiar y comunitaria en la ciudad capital de San Pedro.

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Pasión por la Albirroja

En medio de los festejos patrios, estudiantes y ciudadanos también comenzaron a palpitar la participación de Paraguay en el Mundial 2026.

Con camisetas y banderas de la Albirroja, niños y jóvenes expresaron su entusiasmo por el máximo evento del fútbol mundial, que se disputará el próximo mes.

Festival en Puerto Antequera

En la ciudad de Puerto Antequera, autoridades anunciaron para esta noche un festival artístico en homenaje a la patria y a las madres.

El evento había sido suspendido el pasado 3 de mayo durante las celebraciones patronales y fundacionales debido a las inclemencias del tiempo. Ahora se le suman como motivos de festejos el Día de la Madre y los 215 años de la emancipación paraguaya de la Corona de España.

La actividad contará con grupos musicales en vivo y acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía.

Santa Rosa del Aguaray

En Santa Rosa del Aguaray también se realizaron desfiles estudiantiles en homenaje a la Independencia Nacional.

Además, para esta noche está previsto el tradicional festival “Para ti, Mamá”, con la participación de artistas nacionales y departamentales.

Las madres tendrán acceso gratuito y podrán participar de sorteos y actividades especiales. En una celebración que une homenaje patrio, reconocimiento a las madres y pasión futbolera rumbo al Mundial 2026, expresaron los organizadores.