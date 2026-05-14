Brillo, gala y multitud: así se vivieron los desfiles por las Fiestas Patrias en Asunción

Más de 150 vehículos antiguos y motocicletas de gran porte, así como cientos de alumnos y egresados de colegios de Asunción, cargaron de color al dormido microcentro de la capital, en el desfile por las Fiestas Patrias, organizado por la agrupación “Exas en Movimiento”.

Este 2026, se recuerdan los 215 años de la heroica gesta de la revolución por la Independencia del yugo español, ocurrido el 14 y 15 de mayo de 1811.

La marcha comenzó con una veintena de coloridas motocicletas clásicas Vespa, seguidas de un grupo de motociclistas montados en las famosas Harley Davidson, además de otros biciclos de gran porte.

Más tarde, comenzó una de las partes más aguardadas por el público: el rugir de los motores de la asociación de autos antiguos y su desfile con todo tipo de vehículos fabricados, en algunos casos, hace más de 60 años.

Fiestas patrias: el desfile “de la gente”, sin autoridades nacionales ni municipales

El ya tradicional desfile no contó con palco central ni espacio “especial” para autoridad alguna. Los organizadores indicaron que, si bien el evento se realiza con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, prefieren que sea “por y para la gente”, sin la presencia de políticos.

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Siguiendo con los autos de antaño, los presentes disfrutaron del transitar de vehículos de viejos modelos de Peugeot, BMW, Wolkswagen, Alfa Romeo, Jeep y hasta uno de la marca Porsche, en distintas gamas de colores.

Una vez que culminó el pasar de los rodados, comenzaron los estudiantes y exalumnos, con chiroleras de ayer y hoy desfilando en compañía de los integrantes de la bandalisa y los abanderados de cada institución educativa.

Cientos de estudiantes y exalumnos de colegios privados como el Cristo Rey, San José, Internacional, Monseñor Lasagna y Salesianito, pasaron por la calle Estrella, desde la Plaza Uruguaya hasta 14 de Mayo. El evento tuvo un leve cambio, pues suele darse sobre calle Palma, donde en esta ocasión se está realizando la Feria Palmear.

Fiestas Patrias: rememorando viejas tradiciones

El arquitecto Miguel Ángel López es uno de los representantes de “Exas en Movimiento”, como egresado del Colegio Nacional de la Capital (CNC) en 1982. El profesional explicó que proponen demostrarle a las nuevas generaciones el respeto por los símbolos patrios, el respeto a los adultos mayores y la disciplina, a partir de este tipo de actos.

De parte de los colegios públicos, desfilaron estudiantes y exestudiantes del CNC, la Escuela Básica N° 19 República Oriental del Uruguay, el Colegio Nacional Presidente Franco y la Escuela Nacional de Comercio N° 1.

“Nosotros queremos volver también a las tradiciones de antes, ya que las instituciones del Estado no lo hacen. Organizamos a puro pulmón esto. Yo recuerdo que era una fiesta sobre calle Palma, pero de alguna manera todo esto y lo que mencioné antes, se perdió”, indicó López.

Como organizador, López expresó que, además de lo que implica el desfile, las familias o la gente que se acerca para participar como observadores, también se mueve la economía con los feriantes y las personas que venden comidas típicas de todo tipo, lo que finalmente beneficia a la población.

Fiestas Patrias: ¿Qué pide la gente en estos días?

Jazmín Galeano participó del desfile y los eventos por las Fiestas Patrias en compañía de su familia, que la sigue a todos lados, según indicó.

Depende de un bastón para caminar, pues tiene una discapacidad visual. Al respecto, menciona que en la capital, las veredas de todos los barrios están en pésimo estado, dificultando la inclusión de toda la ciudadanía. “Creo que habría que generar una ley para unificar todas las veredas que presentan desniveles increíbles, eso pediría por las Fiestas Patrias”, aseguró.

Para Estefanía Sánchez de Parra, la patria tiene olor a yerba mate y azúcar quemado, y a una masa de almidón de mandioca que se cocina en un palo de madera a las brasas. Es oriunda de Barrio Obrero y en cada evento masivo, tiene su puesto instalado en una de las plazas del microcentro, donde se dedica a la venta de cocido y chipa asador.

Doña Estefanía asegura que para ella, sería bueno que más eventos masivos se realicen en el microcentro de Asunción, donde asista toda la familia, con seguridad y que los feriantes puedan vender sus productos.

Fiestas Patrias: piden el fin de los nepobabies

Mario Medina, Melanie Mendoza y Micaela Flor son exalumnos del Colegio Nacional Presidente Franco, egresados de la promo 2024, que asistieron al desfile estudiantil de esta mañana. Los jóvenes indicaron que se pusieron contentos con las mejoras que obtuvo su institución en materia de infraestructura, pero piden mayor seguridad en el centro de la ciudad.

Además, lamentaron la existencia de los “nepobabies”, que son los hijos de políticos que copan todo tipo de cargos públicos en ministerios, el Congreso y en las Municipalidades de todo el país.

“Sin estudiar, por el solo hecho de ser parientes de políticos que ocupan cargos con sueldos millonarios, mientras hay gente que pelea de abajo porque cuesta mucho conseguir trabajo”, expresaron los jóvenes.

Fiestas Patrias: tras polémica, finalmente se realizó desfile militar

Una feroz polémica se generó a raíz del anuncio de la suspensión del tradicional desfile policial y militar, por decisión del Poder Ejecutivo y recomendación del Ministerio de Defensa y las propias Fuerzas Militares, según había manifestado el ministro de Defensa, Óscar González.

Finalmente, y tras protestas de diversos sectores, incluido el oficialista, el desfile militar y policial se ejecutó esta mañana, a partir de las 10:00 en la Costanera de Asunción. No obstante, la participación de los militares fue más reducida que años anteriores.

El presidente de la República, Santiago Peña, acompañado del vicepresidente Pedro Alliana, el titular del Congreso, el senador Basilio Núñez y varios ministros del Ejecutivo, como el titular del interior, Enrique Riera, estuvieron presentes en la ceremonia.

También se lo vio al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien en su entrada a la Catedral Metropolitana de Asunción, para participar del Te Deum, había asegurado que “muchos lo querían ver muerto”, tras su hospitalización en febrero.