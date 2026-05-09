Educación inclusiva: el largo camino de una madre por el derecho de su hija a estudiar

El 20 de marzo del año pasado, la mamá de una alumna con discapacidad denunció ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que la escuela privada donde su hija estudiaba desde hacía 6 años, estaba poniendo trabas para su ingreso a la institución educativa, ubicada en Fernando de la Mora.

La progenitora, quien pidió que se mantenga su identidad en el anonimato para proteger a su hija, indica que el colegio en cuestión cerró uno de los portones de entrada por donde accedía la estudiante, de 13 años de edad y con un diagnóstico de encelopatía crónica no progresiva. La niña depende casi en un 100% de la silla de ruedas y le dificulta la movilidad, por lo que ese acceso es crucial para su asistencia.

“Necesita la asistencia de una tercera persona que la lleve, la alimente, la bañe; ella usa pañal y desde el año pasado estamos con dificultad en su ingreso al colegio”, relató la mamá.

Cuando querían ingresar por el portón que es más accesible, muchas veces encontraban el sitio cerrado con candado, debiendo esperar por un tiempo importante a un portero para que resuelva la situación y así pueda la alumna llegar hasta la clase.

Educación inclusiva: MEC intervino tras primera denuncia

La madre agregó que debido a estas trabas y barreras, el MEC intervino en el colegio el año pasado, a través de la Dirección General de Protección de la Niñez. Una supervisora de la zona llegó hasta el local para reunirse con todas las partes.

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En esta reunión, se decidió que la estudiante ingrese por el portón del estacionamiento, atendiendo que es el lugar que usa desde hace años para su ingreso, indicó.

“Además, representa menos exposición al peligro de deambular por las calles transitadas en el horario de la mañana, con la silla de ruedas, es decir, es el lugar mas accesible que la institución tiene para garantizar el ingreso de la alumna", afirmó la madre.

Pero la situación se repitió este 2026. “Nos topamos con el mismo problema, agravado por la decisión de prohibir que la niña ingrese por ese portón, supuestamente por órdenes del cura director, la alumna debía ingresar por el portón de adelante igual que todos los demás niños”, agregó la señora.

Las barreras de inclusión en las escuelas

El nuevo reclamo para inscribir a la estudiante se dio el 20 de febrero. Luego, la mamá contó que intentó hablar con los directivos durante varios días, sin poder hacerlo. Acto seguido, volvió a denunciar la situación ante el MEC.

El 12 de marzo, luego de varios días de insistencia, la madre redactó una nota. “Solicito con carácter urgente, se resuelva el ingreso seguro y accesible para mi hija, así como la eliminación de las barreras tanto físicas y actitudinales que actualmente se sostienen en la institución, con el fin de arrancar ya cuanto antes su inicio de clases”, decía la misiva.

Nuevamente, según la denuncia, la dirección se mantiene en la misma postura y tampoco facilitaron los horarios de clase de la alumna, que por su condición, solo asiste a algunas materias.

Nueva denuncia por exclusión en escuela privada

Ante esta seguidilla de hechos, la familia volvió a denunciar la situación ante el MEC, basados en la ley N° 5136/13 de Educación Inclusiva en Paraguay.

El primer artículo de esta norma indica que tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular, que remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

“En el caso puntual de nuestra hija se mantienen barreras físicas, arquitectónicas y actitudinales que limitan su participación y violan sus derecho humano fundamental a la educación, explicaron los familiares.

Tras esta nueva denuncia, finalmente la familia llegó a un acuerdo con el colegio privado y la niña iniciará las clases este lunes 11 de mayo, casi tres meses después de que el resto de los estudiantes, que arrancaron el 23 de febrero, como marca el calendario escolar oficial.

“Que todos los niños puedan acceder a la educación”, piden

La familia de Fernando de la Mora, decidió dar a conocer el caso pese a que llegaron a un acuerdo con la institución, pidiendo que todas las escuelas abran sus puertas para recibir a todos.

“A nivel país nos falta mucho para lograr la accesibilidad y todos los días se violan derechos de nuestros hijos con discapacidad. Nosotros pedimos que todos los niños puedan acceder a la educación, necesitamos trabajar en empatía, romper perjuicios y ponerse en el lugar de las familias”, manifestaron.

TEA Py: “Ningún niño debería sobrar en su escuela”

Este jueves, la Asociación Paraguaya de Padres y/o Tutores de Personas con Tea (Tea Py), denunció un nuevo caso de presunta discriminación a un niño con el Trastorno del Espectro Autista en un centro educativo de Valle Pucú, en la ciudad de Areguá.

La escuela emitió un aviso en el cual indicó que “es mucho ya contar con 3 alumnos con diferentes problemas de aprendizaje”, por lo que pidió a la familia que el niño con TEA asista solo 3 veces por semana.

La organización pidió igualmente respetar lo que establece la ley N° 5136/13 de Educación Inclusiva, indicando que todos los estudiantes deben acceder, participar y aprender en igualdad de condiciones, sin discriminación ni exclusión.

“Ningún niño debería sentir que sobra en su propia escuela”, sostuvieron en un comunicado difundido en redes sociales.