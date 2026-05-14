Con desfile rinden homenaje a la Patria y a las madres en Choré

El desfile patriótico se realizó sobre la calle principal de Choré con masiva participación de las instituciones educativas. Autoridades comunales acompañaron el evento desde el palco oficial.

El jefe de la comuna, Rodolfo Ferreira (ANR-HC), manifestó que solamente trabajando unidos se logrará que el distrito siga creciendo en todos los aspectos positivos. Destacó, en ese sentido, la importancia de rememorar la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811, cuando los próceres consiguieron la independencia de la República del Paraguay, aseveró.

La organización de los actos festivos estuvo a cargo de la Municipalidad de esta localidad y de las distintas instituciones educativas que participaron del ya tradicional evento de Choré, que se viene desarrollando desde hace varios años.

Aparte de la recordación especial por la independencia de la patria, los organizadores rindieron un merecido homenaje a las madres en su día. Llevaron a cabo la entrega de pergaminos de reconocimiento a algunas mujeres de la comunidad por su incansable trabajo en el desarrollo del municipio.

Reconocimiento

La comunidad aprovechó la oportunidad para compartir un momento de alegría y agradecimiento con el cura párroco de la parroquia San José Obrero de esta ciudad, el sacerdote Cristino Ramos, recientemente nombrado obispo de la Diócesis de Concepción y Pedro Juan Caballero.

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El religioso agradeció a los pobladores de la comunidad por su constante apoyo en la misión que realiza en el ámbito religioso y en los emprendimientos que lleva adelante con las autoridades para lograr el desarrollo de las familias que habitan la progresista localidad.

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En ese sentido, el religioso consideró muy importante la unidad de la gente para conseguir los objetivos.

“Pido a las familias de Choré que sigan trabajando juntas, como es habitual entre la gente de esta ciudad, priorizando siempre la solución de las necesidades que afectan a los más desprotegidos”, subrayó.