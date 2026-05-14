Coronel Oviedo: marcha estudiantil por los 215 años de la Independencia Nacional

El director de Educación y Cultura de la Municipalidad de Coronel Oviedo, Antoliano Cohene, explicó que este año la organización decidió implementar un nuevo formato, permitiendo únicamente la participación de instituciones educativas públicas y subvencionadas del distrito, totalizando unas 36 entidades educativas.

Indicó que en años anteriores también formaban parte del desfile organizaciones sociales e instituciones civiles, pero que en esta ocasión el evento fue denominado oficialmente como una marcha estudiantil, enfocada exclusivamente en estudiantes y comunidades educativas.

Explicó que el cambio se realizó principalmente para reducir la extensa duración del desfile patriótico, que en años anteriores se extendía hasta las 16:30 o 17:00. Señaló que el acto protocolar inició puntualmente a las 07:10 y, posteriormente, comenzó el desfile de autoridades e instituciones educativas, estimándose la culminación alrededor de las 14:00.

Manifestó, además, que debido a la gran cantidad de instituciones existentes en Coronel Oviedo, todos desean participar de los festejos patrios, motivo por el cual decidieron dividir las actividades culturales y cívicas.

Añadió que las organizaciones civiles serán convocadas posteriormente para otra gran actividad dentro de la temporada cultural ovetense, prevista para octubre durante los festejos fundacionales de la ciudad, donde ya no participarán las instituciones educativas.