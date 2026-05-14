Corte descarta recurso contra comiso de bienes a esposa del narco Toma’i

Alexis Rojas Dávalos, hijo del narcotraficante Tomás Rojas Cañete, “Toma’i” y de su fallecida esposa Zulma Ramona Dávalos de Rojas, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el propósito de dejar sin efecto el comiso de cuatro inmuebles que, sostiene, le corresponden por herencia.

A través de un recurso extraordinario de casación prsentado por el abogado Filemón Meza, Rojas Dávalos accionó contra el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 67, dictado por el Tribunal de Apelación penal, tercera sala, el 24 de noviembre de 2023.

Este fallo, firmado por los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, confirmó la sentencia que ordenó el comiso autónomo de bienes de la fallecida esposa de Toma’i.

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La resolución confirmada por la Cámara es la Sentencia Definitiva (SD) N° 248 del 21 de junio de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico, presidido por Gloria Hermosa e integrado por Víctor Alfieri y Alba González.

Inmuebles afectados por el comiso

Con las sentencias mencionadas se confirma el comiso de los siguientes inmuebles registrados a nombre de Zulma Dávalos:

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Finca N° 20.744, consistente en una cancha sintética ubicada en Ciudad del Este , con una superficie de 390 metros cuadrados .

Finca N° 14.707 ubicada en el distrito de Ciudad del Este , consistente en una cabina telefónica, individualizada como lote N° 15 de la manzana N° 24 con una superficie de 380 metros cuadrados .

Finca N° 21.082 del distrito de Ciudad del Este , que consiste en un edificio réplica de la Basílica de Caacupé , con una superficie total de 645 metros cuadrados.

El último inmueble comisado es el establecimiento rural denominado “Granja Santo Tomás”, individualizado con matrícula K05/8101 del distrito de Juan León Mallorquín.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones puntualiza que los cuatro inmuebles deben pasar a formar parte de los bienes del Estado paraguayo, cuya administración quedará a cargo y responsabilidad de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

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Este juicio fue el primero realizado tras la vigencia de la Ley N°6431/2019 “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo”.

Argumento de la Corte Suprema de Justicia

Tras el estudio del recurso planteado por Rojas Dávalos, los ministros de la sala penal María Carolina LLanes, Luis María Benitez Riera y Manuel Dejesús Ramírez Candia concluyeron que el mismo no cumple los requisitos necesarios para su admisión.

Al respecto, la ministra Llanes explica que el recurrente “se limita a cuestionar la medida adoptada sin desarrollar un planteamiento jurídico que evidencie vulneración del derecho de propiedad o quebrantamiento del debido proceso”.

“Sostiene que el decisorio recurrido se ha basado en la inobservancia de la regla de la lógica y sana crítica, incurriendo en error en la fundamentación del recurso que pretende ya que si bien manifiesta que el agravio va dirigido contra la resolución del Ad-quem, los fundamentos que expone lo hace contra lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, incumpliendo con ello el requisito de admisibilidad que requiere la norma del recurso extraordinario que intenta. Al tratarse de un reclamo carente de motivación normativa y sin soporte probatorio concreto, corresponde rechazarlo”, concluye Llanes.

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Los ministros Benítez Riera y Ramírez Candia votaron en el mismo sentido que la primer opinante.

“Comparto el análisis realizado por la ministra preopinante debido a que el recurrente solo refiere en términos genéricos la falta de fundamentación del fallo impugnado indicando que el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del Tribunal de Sentencia (que resuelve el comiso autónomo) sin exponer fundamentos al respecto, pero no individualiza de manera clara qué parte del fallo y de qué manera la resolución del Tribunal de Apelaciones incurre en un defecto en la fundamentación, se limita a transcribir actuaciones procesales, normativa y doctrina”, agrega Ramírez Candia.

“En efecto, el escrito recursivo se reduce a una crítica carente de fundamentos jurídicos respecto a la decisión del Tribunal de Alzada y del Tribunal de Mérito, motivo por el cual no puede ser admitido para su estudio”, concluye Ramírez Candia.

Esposa de Tomás Rojas Cañete fue asesinada en Foz

Recordemos que Zulma Dávalos fue ultimada a tiros por sicarios en la tarde del 4 de julio de 2020, mientras estaba sentada en el frente de una casa de Foz de Iguazú.

Tomás Rojas Cañete fue condenado a 30 años de cárcel por narcotráfico, asociación criminal y otros delitos en una causa iniciada en el año 2011, en el que también estuvo procesada Zulma Dávalos por supuesto lavado de dinero.

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Sin embargo, la mujer permaneció en rebeldía y solo se supo de ella cuando fue asesinada en el Brasil.