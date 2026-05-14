Día de las Madres: 36% de los hogares paraguayos tiene a una madre como jefa de hogar

El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió este miércoles una serie de datos sociodemográficos sobre las madres paraguayas, en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, celebrado cada 15 de mayo.

Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025, en Paraguay residen aproximadamente 1.434.370 madres. Del total, el 73% vive en zonas urbanas, mientras que el 27% permanece en áreas rurales, donde históricamente persisten mayores limitaciones de acceso a servicios y oportunidades laborales.

En promedio, las madres paraguayas alcanzan alrededor de 10 años de estudio dentro del sistema educativo formal, un indicador que aún evidencia dificultades para completar ciclos superiores de formación.

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Hogares encabezados por mujeres

Uno de los datos más relevantes del informe señala que el 36% de los hogares del país tiene como jefa de hogar a una madre. La cifra refleja el creciente peso de las mujeres en el sostenimiento económico y organizativo de las familias paraguayas.

En cuanto al estado civil, el 36,4% de las madres está casada y el 33,4% vive en unión. Además, el 10,5% es soltera, el 8,6% viuda y el 11% separada o divorciada.

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Los números también muestran cambios en la estructura familiar tradicional y una mayor presencia de hogares sostenidos por mujeres, muchas veces en contextos de precariedad económica o informalidad laboral.

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Trabajo y desafíos económicos

El informe del INE revela además que unas 876.000 madres se encuentran actualmente ocupadas laboralmente. Sin embargo, cerca de 38.000 están desocupadas y buscando empleo.

Entre las madres que trabajan, aproximadamente 291.000 lo hacen por cuenta propia, mientras que unas 224.000 se desempeñan como empleadas del sector privado. Otras 141.000 realizan trabajo doméstico y cerca de 60.000 desarrollan actividades familiares no remuneradas.

Los datos vuelven a poner sobre la mesa la fuerte concentración femenina en empleos informales, de cuidados o de baja remuneración, una realidad que sigue marcando el mercado laboral paraguayo.