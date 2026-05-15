Entre el trabajo informal y la crianza, una madre de Ayolas sale adelante

Patricia Segovia (37), residente del asentamiento Atinguy, señaló que el rol de una madre sigue siendo fundamental en la formación de los hijos, especialmente en tiempos donde existen múltiples riesgos para los niños y adolescentes.

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Indicó que una de las principales responsabilidades es acompañar y orientar a los hijos en el uso correcto de la tecnología y las redes sociales, herramientas que pueden ser positivas si son utilizadas con control y responsabilidad. “Como mamá tenemos que controlar el uso del celular porque hay muchas cosas malas que pueden perjudicar a los niños si no se toman las precauciones necesarias. La tecnología puede ser una linda herramienta siempre que se utilice adecuadamente”, expresó.

La mujer comentó que, debido a la falta de oportunidades laborales en Ayolas, debe realizar diferentes actividades para obtener ingresos económicos y sostener a su hijo Jonathan Ramírez (6). Entre sus trabajos ocasionales se encuentran la venta de comidas, lavado de ropas y limpieza de viviendas particulares.

Asimismo, manifestó que la situación laboral obligó a su esposo, Julio Ramírez, a trasladarse hasta la comunidad de Fram (Itapúa), departamento de Itapúa, donde trabaja y retorna solamente una vez al mes.

Segovia explicó que el cuidado permanente de su hijo le impide aceptar un empleo de tiempo completo fuera del hogar, ya que no cuenta con familiares o personas de confianza para dejar al niño. “El amor de una madre hace que el cuidado de su hijo sea siempre la prioridad”, afirmó.

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También relató las dificultades que atraviesa cuando el menor se enferma y necesita atención médica fuera de la comunidad. En muchas ocasiones debe recurrir a vecinos solidarios para conseguir combustible o transporte hasta el hospital. A esto se suma, según indicó, la falta de medicamentos en los centros asistenciales, situación que complica aún más a las familias de escasos recursos.

Finalmente, recomendó a las mujeres planificar responsablemente la maternidad de acuerdo con sus posibilidades económicas y pidió a las futuras autoridades impulsar políticas de generación de empleo y más apoyo para las emprendedoras de Ayolas.

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