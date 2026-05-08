Fin de semana largo de mayo representa una oportunidad para disfrutar de los atractivos de Ayolas

A la hora de buscar un destino que te permita combinar descanso, naturaleza y experiencias culturales mediante el turismo interno, sería interesante saber que Ayolas, “El Paraíso junto al río”, se posiciona como un destino estratégico para quienes buscan un respiro auténtico. Esta comunidad, también conocida por la pesca del pez dorado, se encuentra en el departamento de Misiones, a unos 305 kilómetros de Asunción.

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Te damos algunas razones clave para aprovechar el fin de semana largo y visitar la comunidad ayolense, donde el río Paraná es el protagonista absoluto. Para los amantes de la pesca deportiva, esta actividad representa la oportunidad de intentar capturar algún gran ejemplar, respetando siempre las normativas ambientales.

Además, brinda la oportunidad de navegar entre las islas y apreciar la biodiversidad del majestuoso río Paraná.

Playa y camping

Mayo se caracterizarse por temperaturas típicas del otoño, pero ello no evita que las personas que disfrutan de los espacios de camping y las áreas verdes junto al agua busquen esos lugares para descansar y, por qué no, saborear un asado familiar al aire libre. En ese sentido, las playas San José Mí y Corateí cuentan con espacios suficientes, así como áreas de camping, sanitarios, zonas de parrillas, sombra y mucha arena para pasear o practicar algún tipo de deporte.

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Circuitos de Yacyretá

A unos 15 kilómetros de la ciudad, sobre la ruta que conduce a San Cosme y Damián, se encuentra el Refugio Faunístico Atinguy de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El sitio permite al visitante conocer de cerca la fauna autóctona, entre la cual podemos mencionar yaguaretés, ciervos de los pantanos y aves, todos ellos en un entorno de conservación estricto.

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Para quienes disfrutan del turismo técnico, la visita guiada a la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) permite a los turistas dimensionar la magnitud de esta obra de ingeniería y su impacto en el desarrollo regional. Esta infraestructura cuenta con 20 turbinas y una potencia instalada de 3.200 megavatios, constituyéndose en una de las obras energéticas más importantes del país y la región.

En sus inmediaciones también se encuentran la esclusa de navegación y las obras del Brazo Aña Cuá.

Cultura

El Museo Histórico y Ambiental, situado en el barrio Villa Permanente, transforma la visita en una parada educativa para entender la evolución de la zona desde la época de las misiones hasta la construcción de la represa. En el lugar se exhiben piezas patrimoniales recolectadas durante la construcción de la represa, además de objetos vinculados a la historia local, incluyendo elementos precolombinos y colecciones diversas.

Los circuitos turísticos administrados por la EBY son de acceso gratuito y se encuentran habilitados todos los días, en el horario de 07:00 a 15:00. Para una mejor organización de las visitas, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá llamando al 0987 210001 o al (072) 222 276.

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Sabor del Paraná

En el Día de la Madre, mamá merece un almuerzo especial, y Ayolas destaca por su oferta culinaria basada en pescado fresco. Es por ello que no se puede dejar pasar la oportunidad de probar el dorado o la boga a la parrilla, el tradicional chupín de pescado o las milanesas de surubí en los restaurantes de la zona.

Entre ellos se destaca el Pira chyryry, menú que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.