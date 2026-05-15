Guajayví: denuncian a docente por una supuesta agresión a un alumno del 1º grado

El presunto autor de la agresión se encuentra sumariado y ya fue trasladado a otro lugar por decisión de la directora del local educativo, hasta tanto se aclare el caso.

La denuncia está siendo investigada por el fiscal Carlomagno II Alvarenga, de la Unidad Nº 1 de San Estanislao. El hecho habría sucedido en el predio de la Escuela Básica Nº 1686 Estados Unidos de América, de la Calle 6.000 Bertoni de Guajayví.

El denunciante es Marcos Lezcano, domiciliado en la misma jurisdicción, quien comentó que un profesor de nombre Víctor Miranda, docente del 5º grado, había agredido físicamente a su hijo con un cinto frente a sus compañeritos.

Conforme a la manifestación del padre del escolar, el sindicado como responsable del hecho aparentemente estaba acompañando a los alumnos a la salida del predio cuando su hijo, en un descuido, pisó la mochila de otro alumno, momento en que el profesor reaccionó y agredió al niño con un cinto.

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En presencia de otros niños

Al respecto, agregó que de acuerdo con los datos que maneja, el suceso ocurrió en presencia de otros compañeritos que observaron lo acontecido, por lo que decidió recurrir a las instancias correspondientes para denunciar el caso, aseveró.

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En proceso de investigación

Sobre el tema, el agente fiscal Carlomagno Alvarenga refirió que en estos momentos se están realizando las diligencias correspondientes con el propósito de dilucidar lo acontecido, conforme a lo establecido en la ley, atendiendo a que cuando se trata de este tipo de hechos se debe actuar con mucha seriedad, explicó.

Apartado de la institución

Asimismo, contactamos con la directora de la sede educativa, licenciada Estanislaa Verón, quien respondió que el presunto agresor se encuentra con sumario administrativo y fue trasladado a otro lugar mientras dure la investigación.

También intentamos obtener la versión del educador denunciado, pero su teléfono estaba apagado.