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15 de mayo de 2026 a la - 06:20

Hace más de 30 años trabaja en las calles de Coronel Oviedo para sostener a su familia

vdb Ña María Almada logró criar a 5 hijos y mantener a su esposo gracias a la venta de remedios yuyos.
Ña María Almada logró criar a 5 hijos y mantener a su esposo gracias a la venta de remedios yuyos.Victor Daniel Barrera Burgos

CORONEL OVIEDO. Doña María Almada de Zacarías (69) es un ejemplo de lucha, sacrificio y perseverancia. Hace más de tres décadas trabaja diariamente en un humilde puesto ubicado frente mismo a la catedral de la capital departamental, sobre la Ruta PY08, donde se dedica a la venta de diarios, juegos de azar y remedios yuyos para sostener a su familia.

Por Víctor Daniel Barrera

Durante todos estos años, la mujer logró criar a cinco hijos: Mirta Zacarías Almada (45), Juan Francisco Zacarías Almada (42), Carlos María Zacarías Almada (40), Teresio Javier Zacarías Almada (38) y Estela Maris Zacarías Almada (33), gracias únicamente a su trabajo diario en la vía pública.

Hoy todos sus hijos ya son adultos y formaron sus propias familias, pero pese al paso del tiempo y al enorme esfuerzo realizado, doña María continúa trabajando como el primer día.

La mujer explicó que no puede dejar de trabajar debido a que su esposo, Juan Ángel Zacarías (70), padece un severo cuadro de diabetes y otras enfermedades de base que actualmente ya no le permiten realizar ningún tipo de actividad laboral.

Indicó que, pese a que sus hijos ya tienen sus familias formadas, también son de escasos recursos y ayudan con lo que pueden. Sin embargo, atendiendo al alto costo de los medicamentos de su esposo, señaló que no tiene otra alternativa que seguir trabajando diariamente para solventar los gastos del hogar.

Ante esta situación, doña María sigue acudiendo todos los días a su antiguo puesto para obtener un ingreso promedio de entre G. 30.000 y G. 50.000 diarios, dinero que utiliza principalmente para la compra de alimentos y medicamentos.

VDB Ña María Almada en su puestito de hace 30 años en Coronel Oviedo
Ña María Almada en su puestito de hace 30 años en Coronel Oviedo.

Actualmente también ayudan en el sostenimiento familiar algunos de sus nietos, entre ellos Juan José (19) y Javier Zacarías Pedrozo (22), además de otras integrantes de la familia que colaboran de acuerdo con sus posibilidades.

La trabajadora ovetense representa a miles de mujeres paraguayas que, pese a las dificultades económicas y el paso de los años, continúan luchando diariamente por sus familias. Con humildad, sacrificio y mucha fortaleza, sigue llevando el sustento y el pan de cada día hasta su hogar.

Doña María Almada de Zacarías es considerada por muchos vecinos como una verdadera madre ejemplar y una auténtica “Kuña guapa”. Su historia refleja el esfuerzo silencioso de tantas madres paraguayas que dedican toda su vida al bienestar de sus seres queridos.