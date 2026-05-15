Mujeres del bañado Tacumbú se capacitan en electricidad, pintura y plomería

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) realizó la entrega de 78 certificados y herramientas de trabajo a madres, jefas de hogar y padres de familia de zonas vulnerables de Asunción, durante un acto realizado en la sede de CAMSAT, en el Bañado Tacumbú.

Los beneficiarios participaron de cursos para electricista domiciliario, pintor de obras y plomero. Del total de egresados, 38 son mujeres y 40 hombres.

La entrega estuvo encabezada por el secretario técnico del Sinafocal, Alfredo Mongelós, y el sacerdote Pedro Velasco.

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Mujeres optan por oficios no tradicionales

Entre las egresadas se encuentran 13 mujeres capacitadas en electricidad domiciliaria, 15 en pintura de obras y 10 en plomería. Varias de ellas señalaron que decidieron formarse para trabajar junto a sus parejas y generar ingresos para sus familias.

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Yessica González (33) comentó que estudió fontanería junto a su esposo y que actualmente ambos ya realizan trabajos en equipo. También destacó la entrega de herramientas para iniciar sus actividades laborales.

Otra de las egresadas es Gilda Ocampo (52), quien culminó el curso de pintura de obras. Según relató, la capacitación le permitió sobrellevar una situación familiar difícil y ahora buscará sostenerse económicamente con el oficio aprendido.

Patricia Arce (25) egresó como electricista domiciliaria y afirmó que ya realizó mejoras en la instalación eléctrica de su vivienda.

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Piden más cursos de rápida salida laboral

Desde CAMSAT informaron que varias de las egresadas ya se encuentran trabajando en la construcción del nuevo barrio ubicado en la zona del bañado Tacumbú.

Durante el acto, Pedro Velasco solicitó ampliar las capacitaciones orientadas a la inserción laboral y al emprendedurismo. “No hay vida digna sin trabajo”, expresó.