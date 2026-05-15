Video: la emotiva serenata de Jorge Castro a las madres del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el reconocido cantante paraguayo Jorge Castro, sorprendieron a las mujeres internadas en el servicio de Obstetricia con una serenata cargada de música, lágrimas y mensajes de aliento.

La iniciativa, que buscó llevar un alivio a quienes pasan este día especial en una cama de hospital, contó con la participación del nuevo titular del IPS, el Dr. Isaías Fretes, quien recorrió las salas para saludar a las pacientes y al personal médico de guardia.

El momento más significativo de la jornada se vivió al visitar a una madre que fue sometida recientemente a la cirugía intraútero realizada con éxito en la institución.

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El Dr. Fretes se dirigió a ella con palabras de profunda admiración y aprovechó el encuentro para reivindicar el trabajo de los profesionales de blanco. “Hoy vine no solo como la persona designada para cuidar esta institución, sino como hijo para rendir homenaje a todas las madres”, expresó el director.

Asimismo, el titular del IPS reconoció la difícil situación reputacional que atraviesa la previsional, pero prometió una gestión de cambio. “Sé que la institución tiene una imagen muy mala hasta hoy día, pero voy a pelear para que estos colegas, que hoy son referentes en Latinoamérica y empiezan a ser conocidos a nivel mundial, dejen bien en alto a la medicina paraguaya”, enfatizó.

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Música que trae esperanza

A los acordes de la guitarra, Jorge Castro interpretó clásicos dedicados a las madres y emocionó tanto a las internadas como a los médicos y enfermeros presentes.

El artista destacó la importancia de la madre como el primer y más puro amor que experimenta el ser humano, señalando que “es un amor que existe incluso antes de abrir los ojos”.

Al cierre del encuentro, el cantante dedicó unas palabras de respaldo al nuevo director del IPS. “La gente tiene esperanza en vos. Sé que vas a cambiar las cosas porque te gusta la transparencia y tenés disciplina”, manifestó Castro.