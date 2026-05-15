“Único, incondicional y eterno”: el saludo de Santiago Peña por el Día de la Madre

El presidente de la República, Santiago Peña, usó sus redes oficiales para dedicar un saludo a las madres paraguayas en su día. Su mensaje está acompañado de fotografías en las que se lo ve con su madre y su esposa, la primera dama.

“El amor de mamá es algo único, incondicional y eterno”, comienza diciendo Peña en su posteo de este 15 de mayo y destaca la figura de su mamá Ana María Palacios y la de Leticia Ocampos, con quien está casado hace casi 30 años.

Lea más: Voluntaria de la Cruz Roja salvó a la madre del presidente Santiago Peña

“De mi mamá, Ana María, y de Leti, que llegó a mi vida desde joven y nunca me soltó la mano, aprendí todo lo que realmente importa”, escribió el Presidente.

De esta forma, Peña felicitó a las madres paraguayas a quienes dice abrazar a través de su madre y su esposa”.

“Las abrazo a las dos y a través de ellas, abrazo a cada mamá del Paraguay. ¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás del Paraguay! Gracias por todo lo que dan cada día, con ese amor tan profundo que solo una mamá sabe dar”, cerró diciendo el Presidente en su mensaje.

Lea más: Santiago Peña escribió enamorado: “Te amo, Leti Ocampos”