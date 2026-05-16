Paraguarí: familiares de paciente intubado claman por una cama de UTI

El paciente intubado identificado como Pablo Daniel Irala Barrios, oriundo de la compañía Roa Rugua del distrito de María Antonia, departamento de Paraguarí, ingresó el martes último al centro asistencial y actualmente permanece intubado.

Su sobrina, Micaela Pereira, manifestó que al momento de la internación el médico de guardia explicó a la familia que el paciente ya no podía ser trasladado y que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas.

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Según relató, incluso algunos familiares habrían firmado un documento oponiéndose al ingreso a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Paraguarí, tras recibir la información de que el estado era irreversible. Y ahí perdieron la cama.

Sin embargo, señaló que en las últimas horas observaron que el paciente movía partes del cuerpo, lo que renovó las esperanzas de recuperación. Por ello, solicitan a las autoridades sanitarias gestionar una cama de UTI en cualquier punto del país y el traslado a un centro de mayor complejidad.

UTI saturada de pacientes

Actualmente, las ocho camas de terapia intensiva del Hospital Regional de Paraguarí se encuentran ocupadas, por lo que el paciente permanece en espera de un lugar disponible para ser ingresado a UTI y así tener una oportunidad de salvar su vida.

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Al respecto, la directora de la Novena Región Sanitaria, Auria Villalba, explicó que inicialmente se había conseguido una cama para que quede en Paraguarí, pero que familiares del paciente no aceptaron el traslado porque pretendían llevarlo a Luque, porque ahí estaban la mayoría de sus familiares, pero dicho hospital tampoco dispone de cama.

La médica indicó además que el pedido de ingreso a UTI se renueva cada 12 horas y que todas las terapias del sistema público están actualmente saturadas.

Finalmente dijo que continúan aguardando la liberación de una cama para concretar el traslado del paciente, proceso que depende del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), dependiente dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).