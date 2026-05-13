Ayolas necesita especialistas para fortalecer atención hospitalaria

AYOLAS. La directora del Hospital Integrado de Ayolas, por el Instituto de Previsión Social (IPS), doctora Elizabeth Achucarro, señaló que la distancia en que se encuentra el distrito ayolense de la Ruta PY 1 limita las posibilidades de contar con especialistas y subespecialistas para todos los servicios.

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Tras declaraciones de usuarios del Hospital Integrado, quienes denunciaron que el servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) funciona en medio de múltiples precariedades, Achucarro indicó que las necesidades existentes son una situación que se vive a nivel país.

Manifestó que en Ayolas se cuenta con el servicio de UTI adultos en funcionamiento como Hospital Integrado, pero la falta de profesionales especializados, dificulta ampliar la cobertura en diferentes áreas médicas.

La médica explicó que la formación de especialistas lleva muchos años y que la remuneración percibida no resulta suficiente para que profesionales salgan de las grandes ciudades, afronten el desarraigo, alquileres y gastos de traslado, como combustible, viáticos y mantenimiento de vehículos.

Asimismo, dijo que los factores mencionados no son favorables para la ciudad de Ayolas a la hora de contar en la UTI con cardiólogos y equipos de eco cardiógrafo. Añadió que se dispone de equipos de hemodiálisis, pero no de nefrólogos.

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Actualmente, el Hospital Integrado también cuenta con un equipo de oftalmología sin funcionamiento debido a la falta de especialistas para operar el servicio.

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“Son situaciones con las que nos encontramos. Yo estoy en este lugar hace poco tiempo, recorro los servicios y hago los pedidos correspondientes; por parte del IPS se tiene un nuevo presidente que nos da mucha esperanza para tener medicamentos y más acceso a las especialidades. Se está trabajando para mejorar el servicio a los usuarios”, expresó.

Achucarro indicó que lo ideal sería contar con cardiólogos, nefrólogos, especialistas en neurocirugía, imágenes y anestesiología, a fin de evitar la derivación de pacientes a otros centros asistenciales.

Falta de medicamentos

Con relación a la falta de medicamentos en la Unidad de Terapia Intensiva, Achucarro señaló que se deben conocer los gastos diarios que demanda el funcionamiento de la UTI y que muchas veces no se valora todo lo que se brinda por desconocimiento ciudadano.

Indicó que no se cuenta con el 100 % de los insumos solicitados, aunque aseguró que igualmente se brinda una alta resolutividad en tratamientos de elevado costo de cobertura.

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