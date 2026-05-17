Atención, Asunción: esta calle estará cerrada desde mañana por obras

Desde mañana y por 45 días —al menos según la promesa— estará cerrada la calle Presbítero Justo Román, entre la avenida Roa Bastos y Comandante Luis González, como parte de la obra de desagüe pluvial de la Cuenca Santo Domingo.

Además, ya está clausurada la avenida Augusto Roa Bastos, lo cual genera caos vehicular en toda la zona.

Estas obras de desagüe pluvial de Santo Domingo fueron prometidas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), con parte de los bonos G8. Su sucesor, Luis Bello (ANR-HC), continúa el lento avance de los trabajos.

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Reparación precaria y caos

Esta situación convirtió la conectividad entre los barrios Santo Domingo y Manorá en un “laberinto”. Entre la avenida Roa Bastos, clausurada a medias, calles ciegas y desvíos destruidos, la Municipalidad encerró a miles de contribuyentes en un caos diario sin salida.

El principal cuello de botella se genera por el bloqueo de la avenida Roa Bastos, directamente en el carril que se dirige hacia el barrio Santo Domingo.

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La avenida Augusto Roa Bastos, donde los trabajos estuvieron trancados durante meses, recibió recientemente una nueva capa de asfalto, pero la terminación del pavimento es evidentemente precaria y provisoria.

La zona intervenida presenta un panorama de abandono, con cloacas abiertas que emanan olores nauseabundos y registros pluviales totalmente destapados en las veredas. Existen cañerías expuestas a la intemperie, tierra deslavada por el agua y profundas “lagunas estancadas” que dañan los vehículos que transitan.