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17 de mayo de 2026 a la - 14:31

Isla Pucú celebró 85 años con un emotivo y multitudinario desfile estudiantil

Con orgullo y gran entusiasmo, los estudiantes desfilaron por Isla Pucú, llenando de color, alegría y patriotismo la jornada, ante la mirada emocionada de las familias y la comunidad que acompañó el evento.
Con orgullo y gran entusiasmo, los estudiantes desfilaron por Isla Pucú, llenando de color, alegría y patriotismo la jornada, ante la mirada emocionada de las familias y la comunidad que acompañó el evento.Faustina Agüero

La comunidad de Isla Pucú celebró este domingo sus 85 años de distritación con el tradicional desfile estudiantil. El municipio era antiguamente una compañía de Caraguatay.

Por Faustina Agüero

Desde tempranas horas, estudiantes, docentes y directivos de unas 30 instituciones educativas formaron parte del desfile estudiantil por los 85 años de la ciudad de Isla Pucú. Alumnos del Colegio de Policía de Caacupé “Sgto. Aydte. José Merlo Saravia” tuvieron una participación especial.

Todos los estudiantes desfilaron impecablemente vestidos de gala, mostrando disciplina, entusiasmo y respeto por la fecha conmemorativa.

Los abanderados portaron con orgullo el pendón nacional, símbolo de identidad y unidad, mientras que las chiroleras aportaron elegancia, simpatía y coordinación al recorrido.

Con impecable presentación y mucha elegancia, las chiroleras dieron brillo especial al desfile.
Con impecables presentaciones y mucha elegancia, las chiroleras dieron un brillo especial al desfile.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de los alumnos del jardín y prescolar, quienes sorprendieron al público con coloridos trajes típicos de Paraguay, lo que despertó emoción entre los presentes.

A lo largo del recorrido, la ciudadanía, que acompañó el desfile desde los costados de la calle, respaldó con aplausos y realizó tomas fotográficas de cada presentación.

Los más pequeños cautivaron al público durante el desfile, presentándose con hermosos trajes típicos paraguayos que resaltaron la cultura y tradición.
Los más pequeños cautivaron al público durante el desfile, presentándose con hermosos trajes típicos paraguayos que resaltaron la cultura y la tradición.
Los pequeños, contentos con sus trajes típicos, llevaron carteles con frases como: “Los niños no ven diferencias, simplemente son felices”.
Los pequeños, contentos con sus trajes típicos, llevaron carteles con frases como: “Los niños no ven diferencias, simplemente son felices”.

A pesar de la amenaza de lluvia que se tuvo en las primeras horas, la concurrencia fue masiva, demostrando el fuerte sentido de pertenencia de la comunidad.

La intendenta Stacy López (PLRA) expresó su agradecimiento a las instituciones educativas, autoridades y ciudadanos que formaron parte de los festejos. Destacó la participación activa de la comunidad y el compromiso de los estudiantes en cada presentación.

Asimismo, resaltó que Isla Pucú continúa consolidándose como una ciudad en crecimiento dentro del departamento de Cordillera, con una población trabajadora, solidaria y orgullosa de sus raíces.

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Antigua Ka’aguy Juru

Según antecedentes históricos, la actual Isla Pucú antiguamente era una compañía de Caraguatay, conocida en ese entonces como “Ka’aguy Juru”. También era llamada “Ka’aguy Rokẽ”, debido a que representaba la única entrada hacia un extenso bosque que existía en la zona.

El 17 de mayo de 1941, la comunidad obtuvo su independencia distrital, marcando el inicio de su propio camino institucional. Desde entonces, Isla Pucú experimentó un crecimiento sostenido que actualmente la posiciona como una de las localidades más activas y atractivas de Cordillera.

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La agricultura y el comercio son actividades que sostienen el dinamismo de la economía local y el desarrollo de numerosas familias.

En el marco de los festejos, la ciudadanía demostró unidad y orgullo por su tierra, en una jornada donde la historia, la cultura y la identidad se unieron para celebrar un nuevo aniversario distrital.

Isla Pucú ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, impulsando su desarrollo y fortaleciendo el orgullo de toda su comunidad.
Portal-de-acceso-a-Isla-Pucú

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