Isla Pucú celebró 85 años con un emotivo y multitudinario desfile estudiantil

Desde tempranas horas, estudiantes, docentes y directivos de unas 30 instituciones educativas formaron parte del desfile estudiantil por los 85 años de la ciudad de Isla Pucú. Alumnos del Colegio de Policía de Caacupé “Sgto. Aydte. José Merlo Saravia” tuvieron una participación especial.

Todos los estudiantes desfilaron impecablemente vestidos de gala, mostrando disciplina, entusiasmo y respeto por la fecha conmemorativa.

Los abanderados portaron con orgullo el pendón nacional, símbolo de identidad y unidad, mientras que las chiroleras aportaron elegancia, simpatía y coordinación al recorrido.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de los alumnos del jardín y prescolar, quienes sorprendieron al público con coloridos trajes típicos de Paraguay, lo que despertó emoción entre los presentes.

A lo largo del recorrido, la ciudadanía, que acompañó el desfile desde los costados de la calle, respaldó con aplausos y realizó tomas fotográficas de cada presentación.

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A pesar de la amenaza de lluvia que se tuvo en las primeras horas, la concurrencia fue masiva, demostrando el fuerte sentido de pertenencia de la comunidad.

La intendenta Stacy López (PLRA) expresó su agradecimiento a las instituciones educativas, autoridades y ciudadanos que formaron parte de los festejos. Destacó la participación activa de la comunidad y el compromiso de los estudiantes en cada presentación.

Asimismo, resaltó que Isla Pucú continúa consolidándose como una ciudad en crecimiento dentro del departamento de Cordillera, con una población trabajadora, solidaria y orgullosa de sus raíces.

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Antigua Ka’aguy Juru

Según antecedentes históricos, la actual Isla Pucú antiguamente era una compañía de Caraguatay, conocida en ese entonces como “Ka’aguy Juru”. También era llamada “Ka’aguy Rokẽ”, debido a que representaba la única entrada hacia un extenso bosque que existía en la zona.

El 17 de mayo de 1941, la comunidad obtuvo su independencia distrital, marcando el inicio de su propio camino institucional. Desde entonces, Isla Pucú experimentó un crecimiento sostenido que actualmente la posiciona como una de las localidades más activas y atractivas de Cordillera.

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La agricultura y el comercio son actividades que sostienen el dinamismo de la economía local y el desarrollo de numerosas familias.

En el marco de los festejos, la ciudadanía demostró unidad y orgullo por su tierra, en una jornada donde la historia, la cultura y la identidad se unieron para celebrar un nuevo aniversario distrital.

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