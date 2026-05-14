Caacupé celebró con fervor patriótico los 215 años de la Independencia Nacional

Desde tempranas horas, alumnos de nivel inicial, escolar básica y educación media llenaron de color y alegría la calle 8 de Diciembre, principal arteria de la ciudad de Caacupé.
Las delegaciones estuvieron integradas por sus alumnos abanderados, bandas lisas y chiroleras. Algunas hicieron representaciones alusivas a las fiestas patrias, con trajes típicos y coreografías preparadas especialmente para la ocasión.
Familias enteras se apostaron a lo largo de la calle para aplaudir el paso de cada institución. Muchos padres portaron banderas paraguayas y aprovecharon el momento para registrar, con sus celulares y cámaras, el desfile de sus hijo.
Los más pequeños marcharon y disfrutaron del ambiente festivo con banderines tricolores en mano.
Autoridades locales, encabezadas por el intendente Diego Riveros (PLPA) y representantes de distintas instituciones públicas y privadas participaron del acto cívico y destacaron la masiva concurrencia, así como el entusiasmo demostrado por estudiantes, docentes y directivos.
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El desfile se desarrolló con total normalidad y bajo un estricto orden organizativo, con un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Caacupé, la Supervisión Educativa y las fuerzas de seguridad, que se encargaron de resguardar el circuito y garantizar la tranquilidad de los asistentes.
El intendente de Caacupé, Diego Riveros, expresó su satisfacción por la gran participación ciudadana y el entusiasmo de los jóvenes durante la celebración patriótica.
“Es una enorme alegría ver a tantas familias acompañando este desfile y a nuestros estudiantes demostrando amor por la patria. Estos actos fortalecen nuestros valores, nuestra identidad y la unión de toda la comunidad caacupeña”, puntualizó.
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