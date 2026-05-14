Caacupé celebró con fervor patriótico los 215 años de la Independencia Nacional

La comunidad de Caacupé vivió este jueves una emotiva jornada patriótica con el tradicional desfile estudiantil en conmemoración de los 215 años de la Independencia Nacional. El acto se desarrolló sobre la céntrica calle 8 de Diciembre, donde una gran cantidad de espectadores acompañó con entusiasmo a las 51 instituciones educativas que participaron del evento.