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14 de mayo de 2026 a la - 12:23

Caacupé celebró con fervor patriótico los 215 años de la Independencia Nacional

Los estudiantes desfilaron sobre la calle 8 de Diciembre impecablemente uniformados, en homenaje a los 215 años de la Independencia Nacional, demostrando civismo, entusiasmo y orgullo patrio durante la emotiva jornada.
Los estudiantes desfilaron sobre la calle 8 de Diciembre, impecablemente uniformados, en homenaje a los 215 años de la Independencia Nacional, demostrando civismo, entusiasmo y orgullo patrio durante la emotiva jornada.Faustina Agüero

La comunidad de Caacupé vivió este jueves una emotiva jornada patriótica con el tradicional desfile estudiantil en conmemoración de los 215 años de la Independencia Nacional. El acto se desarrolló sobre la céntrica calle 8 de Diciembre, donde una gran cantidad de espectadores acompañó con entusiasmo a las 51 instituciones educativas que participaron del evento.

Por Faustina Agüero

Desde tempranas horas, alumnos de nivel inicial, escolar básica y educación media llenaron de color y alegría la calle 8 de Diciembre, principal arteria de la ciudad de Caacupé.

Las delegaciones estuvieron integradas por sus alumnos abanderados, bandas lisas y chiroleras. Algunas hicieron representaciones alusivas a las fiestas patrias, con trajes típicos y coreografías preparadas especialmente para la ocasión.

Familias enteras se apostaron a lo largo de la calle para aplaudir el paso de cada institución. Muchos padres portaron banderas paraguayas y aprovecharon el momento para registrar, con sus celulares y cámaras, el desfile de sus hijo.

Los más pequeños marcharon y disfrutaron del ambiente festivo con banderines tricolores en mano.

Autoridades locales, encabezadas por el intendente Diego Riveros (PLPA) y representantes de distintas instituciones públicas y privadas participaron del acto cívico y destacaron la masiva concurrencia, así como el entusiasmo demostrado por estudiantes, docentes y directivos.

Autoridades encabezadas por el intendente Diego Riveros, junto a concejales municipales, estuvieron presentes acompañando el desarrollo de la jornada patriótica.
Autoridades, encabezadas por el intendente Diego Riveros, junto a concejales municipales, estuvieron presentes acompañando el desarrollo de la jornada patriótica.

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El desfile se desarrolló con total normalidad y bajo un estricto orden organizativo, con un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Caacupé, la Supervisión Educativa y las fuerzas de seguridad, que se encargaron de resguardar el circuito y garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Con entusiasmo, disciplina y patriotismo, los estudiantes desfilaron orgullosos en homenaje a los 215 años de la Independencia Nacional.
Con entusiasmo, disciplina y patriotismo, los estudiantes desfilaron orgullosos en homenaje a los 215 años de la Independencia Nacional.
La bandera paraguaya flameó en cada rincón del desfile, acompañando el fervor patriótico de estudiantes y ciudadanos.
Estudiantes sostienen, unidos, una bandera paraguaya durante el desfile patriótico en Caacupé.
Los pequeños marcaron presencia, rindiendo homenaje a la patria.
Los pequeños marcaron presencia durante el homenaje a la patria.

El intendente de Caacupé, Diego Riveros, expresó su satisfacción por la gran participación ciudadana y el entusiasmo de los jóvenes durante la celebración patriótica.

“Es una enorme alegría ver a tantas familias acompañando este desfile y a nuestros estudiantes demostrando amor por la patria. Estos actos fortalecen nuestros valores, nuestra identidad y la unión de toda la comunidad caacupeña”, puntualizó.

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