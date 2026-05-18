Ajuste en el IPS: 200 medicamentos consumen el 95% del presupuesto

El Instituto de Previsión Social (IPS) inició un plan de contingencia ante el desabastecimiento de insumos y anunció un cambio estructural en el sistema de compras.
Los médicos pasarán a definir el vademécum institucional, tarea que hasta ahora estaba en manos del sector administrativo, y se anunció que inicialmente, se eliminarán insumos médicos y quirúrgicos del vademécum.
La ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, comentó que en el listados figuran 513 medicamentos, dentro de lo que están aquellos que son para enfermedades catastróficas y se va llevan gran parte del presupuesto.
“De ese listado de medicamentos, más del 45%, que serían poco más de 200 medicamentos, se llevan el 95% de nuestro presupuesto. Esto es un reorganizar un poco ese listado de insumos”, sostuvo Rodríguez.
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A renglón seguido sostuvo: “Esto ya viene de varias administraciones anteriores, aproximadamente hace 10 a 15 años. Esto realmente nunca ocurrió, el de mirar en detalle y en esto se le da muchísima participación a todos los jefes de servicio, porque realmente ellos son los que utilizan para los pacientes”.
En otro momento expresó que deben ver cómo hacer esa reducción y tratar de ser un poco más eficientes en el gasto y en el volumen, en base a la necesidad de cada uno de nuestros asegurados.
Ante la consulta sobre si exite un sistema electrónico automatizado para hacer un seguimiento a las recetas médicas, al ingeniera sostuvo que si se puede tener esa trazabilidad.
“Tenemos el SIH, el sistema intrahospitalario, y tenemos otros software importantes que nos dan la información precisa, sobre todo hasta lo que es el parque", indicó Rodríguez.
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“Disponemos toda la información de lo que llega al Parque Sanitario y de ahí se va distribuyendo a las distintas farmacias de todos los hospitales del país", finalizó.