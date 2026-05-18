Presidente del IPS apunta al sector administrativo por “inflar” el vademécum institucional

Ante el desabastecimiento de insumos médicos, el Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha un plan de contingencia que incluye un reordenamiento en el sistema de adquisiciones y un drástico recorte del vademécum institucional.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, explicó que un equipo médico se encuentra revisando el listado de productos y medicamentos utilizados por la previsional. Como resultado preliminar, se resolvió eliminar 988 ítems que actualmente figuran en los registros de compra.

Fretes señaló que hasta ahora las licitaciones eran definidas por el sector administrativo, cuyos criterios —según afirmó— no respondían a necesidades médicas. Con el nuevo esquema, serán los profesionales de salud quienes tendrán a su cargo la definición del vademécum y las compras institucionales.

“Como médico, eso había que cambiar, porque me preguntaba por qué seguía habiendo esos productos en el listado de medicamentos. Decidí dar protagonismo a los que manejan la institución, que son los médicos. Termino sorprendido que, tras el trabajo minucioso de esta gente, 988 ítems están saliendo del listado. Se estaban comprando en millones y millones en productos que no tienen razón de ser”, mencionó.

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Presidente del IPS responsabiliza al sector administrativo

Consultado sobre quiénes fueron los responsables de incluir productos innecesarios en el vademécum, Fretes apuntó al área administrativa y sostuvo que se trata de una situación que se arrastra desde hace años.

“Esa es una cuestión que viene arrastrada de años. Para que tengan una idea, ahora tengo que desactivar una licitación de G. 76.000 millones que no tiene sentido. Y, en contrapartida, tengo 164 asegurados que van a perder la vista si no le compro a los oftalmólogos los kits para operar los ojos”, declaró.

IPS prevé cambios definitivos desde la próxima semana

El titular de la previsional afirmó que el impacto de la modificación del vademécum será “demasiado importante” para la institución.

Fretes señaló que el equipo médico solicitó plazo hasta el próximo miércoles para concluir el análisis técnico del vademécum.

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Añadió que, una vez finalizado ese proceso, el IPS iniciará los procedimientos legales necesarios ante el Consejo Directivo para implementar de manera definitiva los cambios en el sistema de compras y en la estructura del listado de medicamentos e insumos.