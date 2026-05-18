IPS: gestión de Jorge Brítez solo cumplió 2,5% de recomendaciones de Auditoría, revelan

El Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por el doctor Isaías Fretes, anunció que el auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, encabezará —junto con cinco profesionales de su equipo— una fiscalización sobre la administración de los inmuebles de la previsional.

La revisión buscará determinar la situación legal y administrativa de las propiedades de la previsional, además de verificar los contratos de alquiler y los costos de mantenimiento de cada inmueble. Según explicó Cabrera, el objetivo es establecer si los bienes generan beneficios acordes a los recursos invertidos por la institución.

“Vamos a estar trabajando en el área de la administración de los inmuebles, propiedades del IPS. Queremos saber cuántos están titulados, cuánto le costó al IPS y quiénes están alquilando al IPS, por cuánto están alquilando y hacer un estudio del costo de mantenimiento con relación al ingreso que generan para determinar beneficios-costos”.

Cabrera también destacó que se trata de un “trabajo muy grande y muy delicado”, teniendo en cuenta que el IPS posee alrededor de 800 inmuebles.

Lea más: Estudiantes de Medicina saturan hospitales del IPS, denuncia el Círculo de Médicos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Revisarán manejo de medicamentos e insumos

El auditor, asimismo, anunció controles sobre la administración del stock de medicamentos e insumos médicos.

“Queremos controlar ahí cómo fueron entregados conforme a las licitaciones y contratos; y cómo se están administrando desde el parque sanitario para la farmacia interna y externa, así como su distribución en todo el territorio nacional: si están suficientemente documentados con evidencia suficiente y competente”, afirmó Cabrera.

El auditor indicó que prevé concluir estas fiscalizaciones hacia fines de agosto.

Auditoría detecta mínimo cumplimiento de recomendaciones en el IPS

Cabrera precisó, además, que, durante el seguimiento de auditorías, detectaron que la anterior administración del IPS, encabezada por Jorge Brítez, apenas cumplió el 2,5% de las recomendaciones emitidas por la Auditoría General del Ejecutivo.

“Estábamos haciendo seguimiento de situaciones que hemos informado a la administración anterior y detectamos que no pasa del 2,5% las recomendaciones que fueron cumplidas. De 100 recomendaciones, apenas cumplieron dos recomendaciones. Con eso, se concluye que el sistema de control interno del IPS es muy débil y aplazado”, declaró.

Por su parte, Fretes cuestionó duramente la gestión anterior y aseguró que durante su administración se dará seguimiento a todas las observaciones realizadas por la Auditoría General.

“Nadie hizo caso a este señor (Cabrera). De todas las recomendaciones, que tenían la obligación de enderezar y transparentar, el 2% cumplieron y nadie tomó cartas en el asunto. Eso no va a pasar con esta administración, Cabrera va a trabajar con nosotros y, si hay algo que corregir, se va a corregir inmediatamente”, sostuvo.

Excluirán más 800 ítems del vademécum de IPS

Por su parte, el gerente de Salud del IPS, Derlis León, informó que el listado final sobre el recorte del vademécum estará definido el miércoles próximo. Según señaló, la reducción incluirá medicamentos e insumos.

León precisó que, hasta el momento, se prevé excluir 817 ítems que ya no son utilizados, aunque no descartó que la cifra aumente.

Fretes remarcó que, con el cambio de esquema, el área administrativa dejará de liderar los procesos de compra de medicamentos e insumos, responsabilidad que pasará a depender directamente de la estructura médica.

“Tenemos que cerrar las canillas de fuga. Una de las formas de cerrar esas canillas que están goteando es trabajar sobre los puntos más álgidos y el cambio del vademécum es entrar al corazón de la corrupción. De los 4.000 ítems entre insumos, 817 van a salir”, expresó.

Lea más: IPS activa plan de contingencia ante desabastecimiento crónico de fármacos

IPS promete ahorro tras reducción del vademécum

El titular del IPS aseguró, además, que el recorte del vademécum representará un importante ahorro económico para la institución, aunque refirió que todavía no se manejan cifras concretas.

Indicó que la reducción podría rondar el 20% y sostuvo que la medida obligará a los proveedores a “actualizarse” y contribuirá a mejorar la calidad de la medicina paraguaya.