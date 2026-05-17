Bomberos controlan incendio en locales comerciales del Mercado de Limpio

Los bomberos voluntarios controlaron un incendio que afectó a dos locales comerciales ubicados exactamente en el medio del bloque comercial.

El siniestro se reportó durante la tarde y generó alarma entre los trabajadores, debido a los comercios en el lugar. Sin embargo, la reacción de los equipos de bomberos permitió controlar las llamas.

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El segundo capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Ray Mendoza, confirmó que el fuego afectó a dos salones de aproximadamente 3x6 metros cada uno. En su interior se comercializaban productos de rápida combustión, como prendas de vestir y calzados.

“Por suerte se llegó a controlar a tiempo. Si el fuego pasaba a los salones que estaban al lado, otra iba a ser la historia”, relató el capitán Mendoza.

Sin hidrantes en la zona

Para combatir el siniestro se movilizaron un total de seis compañías de bomberos. El principal desafío fue, nuevamente, la infraestructura urbana del lugar, ya que la zona del mercado no cuenta con bocas de hidrantes accesibles para el reabastecimiento de los camiones.

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Ante esta situación, se trabajó con camiones cisterna. Esta estrategia permitió asegurar el flujo continuo de agua y extinguir el fuego.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni afectadas.