IPS activa plan de contingencia ante desabastecimiento crónico de fármacos

La crisis por el persistente desabastecimiento en el Instituto de Previsión Social (IPS) ya no se limita a focos aislados, sino que se extiende como un problema estructural que asfixia a toda la red sanitaria de la previsional a nivel nacional.

En los últimos días, el clamor y las denuncias de los asegurados se han multiplicado en clínicas periféricas, hospitales regionales y centros asistenciales de todo el país, desnudando un escenario crítico que vulnera el derecho básico a la salud de miles de trabajadores que ven descontados mensualmente sus aportes sin recibir una contraprestación digna.

“Pagamos, pero no hay nada”: el calvario generalizado de los asegurados

“Nada no hay, todo debemos comprar, lamentablemente. Siempre es lo mismo, pagamos pero no recibimos nada a cambio”, es el reclamo generalizado que resuena con fuerza en las ventanillas de farmacia de toda la red institucional.

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Los pacientes, en especial aquellos con patologías crónicas, se enfrentan diariamente a la dolorosa realidad de las estanterías vacías, viéndose obligados a costear de su propio bolsillo insumos básicos y medicamentos de uso vital.

Esta problemática no es nueva. Registros históricos evidencian que fármacos de alta demanda masiva faltan de forma sistemática en el stock del IPS desde hace años. Numerosos son los medicamentos más solicitados que cíclicamente caen en stock cero. En la lista de faltantes históricos se encuentran, por ejemplo, psicofármacos, analgésicos de alta complejidad, protectores gástricos e insumos médicos descartables que los familiares de pacientes internados deben salir a buscar en farmacias privadas de los alrededores.

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IPS eliminará casi 1.000 ítems del vademécum

Frente al alarmante desabastecimiento, la línea de acción del doctor Isaías Fretes, presidente del IPS desde el pasado 22 de abril tras la renuncia de Jorge Brítez, ha generado un intenso debate público. La última semana, el titular de la previsional anunció un plan de reordenamiento radical en la adquisición de insumos que incluye un drástico recorte del vademécum institucional.

Fretes confirmó oficialmente la eliminación de casi 1.000 ítems (entre medicamentos e insumos médicos) que actualmente figuran en los registros de compra. Al justificar la medida, el presidente del IPS afirmó tajantemente que estos productos se venían adquiriendo “al santo botón”, argumentando que carecen de un uso real, justificado o eficiente dentro de la práctica médica de la previsional.

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Según la promesa de Fretes, este recorte busca depurar los procesos administrativos con criterios éticos y científicos —para lo cual ya ha solicitado el apoyo técnico de diversas sociedades médicas—, prometiendo que la optimización de los recursos financieros permitirá, finalmente, garantizar el abastecimiento real de los fármacos esenciales que sí necesitan los pacientes.

Plan de contingencia: operativos de distribución ante un stock en terapia intensiva

Mientras se proyectan los cambios de fondo, el IPS se encuentra bajo la presión de responder a la urgencia inmediata, habiendo registrado recientemente cerca de 225 medicamentos en niveles críticos de desabastecimiento. Como medida de contingencia, el gerente de Salud, Derlis León, estimó que en un plazo de tres semanas se prevé estabilizar la reposición de al menos 60 ítems prioritarios.

Paralelamente, desde el Departamento de Administración de Suministros Médicos, liderado por Marta Flor, se dio inicio a un operativo de recepción y distribución de lotes de medicamentos desde el Parque Sanitario hacia toda la red nacional del IPS. El plan logístico arrancó abasteciendo de manera urgente a las clínicas periféricas de Yrendagüé, Zeballos Cue, Piquete Cue, además del área de Villa Hayes y Benjamín Aceval en el Chaco. El cronograma de envíos de insumos incluye Ciudad del Este, Villarrica, Tebicuary y localidades aledañas.

Entre los fármacos distribuidos en este último despliegue institucional se detallan: Prednisona (en presentación infantil y comprimidos para adultos), Carvedilol (cardiotónico para afecciones cardíacas), Ácido fólico (suplemento prenatal), Levosulpiride, Salmeterol más fluticasona (para afecciones respiratorias), rehidratante oral y Oseltamivir en suspensión (para cuadros estacionales), Diosmina, Pregabalina (para dolores crónicos), Tramadol, entre otros.

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A pesar de estos operativos de distribución y de las promesas de austeridad administrativa en las altas esferas, los asegurados en los pasillos de los hospitales exigen respuestas inmediatas. Para miles de aportantes, la depuración del vademécum no debe significar un retroceso en sus derechos, sino el fin definitivo de un calvario crónico que pone en riesgo sus vidas todos los días.