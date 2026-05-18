Mafia de los pagarés: nuevas imputaciones contra juezas de Paz

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero formularon una nueva imputación en dos causas distintas a la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro y en otra a la ex jueza de Paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Garcete, por los presuntos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, como autoras, en el marco de la causa conocida como mafia de los pagarés.

Dentro de la causa N° 133 que involucra la jueza de paz suspendida Analía Cibils, también fueron imputados los actuarios judiciales de su juzgado Martina Elsa Rivela Santacruz (50) y Ricardo Ramón Cuevas (37), por los supuestos hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, como cómplices.

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En la causa N° 135, junto con Analía Cibils fueron imputados el actuario Ricardo Ramón Cuevas (39), la ujier notificadora Audrey Jazmín Galeano Mora (27) y la representante de la firma PH SA, Thalia Desiree Benítez Faría (32), por supuesto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, como cómplices. En el caso de Benítez Faría, como presunta instigadora del prevaricato.

Por otra parte, en la causa N° 134, junto con Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino fueron imputados los exactuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez (45) y Pablo Matías Cabrera Irigoitia (30), el ex ujier notificador Mariam Adelaida Ortíz Aquino (30), por los ilícitos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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También son investigados los abogados representantes de la firma Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), Edgar Fabián Ayala Melo (28), Juan Alberto Bogado (42), César Rubén Bogarin Alen (54), y la representante de la empresa Plan Urbano, la abogada Sun Young Bang, están imputado como instigadores de prevaricato, y autores del uso de documentos públicos de contenido falso; y el ex oficial de justicia Víctor Hugo Rotela (41), como autor de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Para cada una de las causas citadas, el Ministerio Público solicitó el plazo de 2 meses para presentar requerimiento conclusivo. Cabe señalar que la causa principal de Analía Cibils ya se elevó a juicio oral y público, también la que involucra a Nathalia Garcete.

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