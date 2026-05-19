Dinavisa alerta sobre venta de péptidos y hormonas sin registro

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) encendió las alarmas tras detectar la comercialización no autorizada de una serie de productos que se presentan o declaran contener péptidos y análogos de hormonas.

Estas sustancias se están distribuyendo en el mercado nacional de forma totalmente ilegal, representando una grave amenaza para la salud pública.

De acuerdo con el comunicado oficial del ente regulador, los productos afectados pertenecen a las marcas USA PEPTIDES, BIOGENESIS, SYNEDICA - ALLUVI HEALTHCARE, OXIGEN y VELTRANE.

Entre los artículos específicos identificados bajo sospecha se encuentran:

GLOW GHK-CU (Karytirzefit)

CJC 1295 WITHOUT DAC + IPAMORELIN

SS-31 y IPAMORELIN

TB-500 y PT-141

RETATRUTIDE INJECTION y RETAGEN 40 MG

RETATRUTIDE y VELTRANE GOLD - RETATRUTIDE

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Sin garantías ni aval

Las autoridades sanitarias enfatizaron que ninguno de estos compuestos cuenta con el registro sanitario obligatorio en Paraguay.

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Asimismo, se confirmó que los laboratorios fabricantes no están habilitados por el Ministerio de Salud, un requisito que la ley exige como indispensable para cualquier proceso de producción, distribución y comercialización en el país.

Al carecer de controles, el uso de estos productos puede provocar efectos adversos severos y poner en riesgo la vida del consumidor.

Las autoridades advierten que podrían contener sustancias no declaradas o en concentraciones incorrectas, sumado a que no existe información validada sobre su dosificación, preparación o modo de uso correcto.

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Recomendaciones a la ciudadanía

Dinavisa insta a la población que esté utilizando alguno de estos productos a suspender su consumo de inmediato.

Para reportar la venta ilegal o falsificación de estos u otros fármacos, la institución ha habilitado los siguientes canales de denuncia:

Correo electrónico: postcomercializacion@dinavisa.gov.py

Vía web: A través del botón de denuncias en la página oficial de Dinavisa.

Presencial: Mediante una nota en físico presentada en las oficinas de la institución.

Teléfono: (021) 45 36 66

Para obtener más detalles y acceder al documento oficial, puede visitar el portal institucional en el siguiente enlace: https://dinavisa.gov.py/alerta-sanitaria-sin-registro-sanitario/