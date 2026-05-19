Casa de Serafina Dávalos: buscan acuerdo interinstitucional para salvar patrimonio

El doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), recibió este martes a un grupo de mujeres activistas que buscan recuperar y preservar la antigua casa de Serafina Dávalos, considerada un patrimonio histórico, pero que está prácticamente en ruinas a causa del abandono. El inmueble había sido cedido por el IPS a la Procuraduría General de la República (PGR) el año pasado bajo un convenio que estipulaba su reestructuración, algo que no se concretó supuestamente por cuestiones presupuestarias.

Esta situación fue debatida por el Consejo de Administración del IPS la semana pasada, ocasión en la que analizaron un dictamen del área jurídica que recomendaba la rescisión del contrato teniendo en cuenta el incumplimiento del acuerdo. Sin embargo, se optó por postergar la decisión con el fin de realizar un mejor análisis técnico.

Teniendo en cuenta este contexto, el grupo de mujeres que integran varias organizaciones civiles se reunió con Fretes, a quien plantearon la posibilidad de sellar un acuerdo que involucre a varias instituciones como el Ministerio de la Mujer, la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas, la propia Municipalidad de Asunción y la Oficina de la Primera Dama.

“Lo que nosotros le venimos a plantear al presidente fue hacer un acuerdo interinstitucional para hacer un equipo que pueda encargarse de la restauración y buscar también un objetivo de funcionamiento de esta casa para la cultura, para eventos, para la investigación”, explicó la senadora Esperanza Martínez.

Lea más: ¿Puede el IPS salvar la histórica “Casa Serafina Dávalos” tras el abandono?

Urge intervención para evitar mayor deterioro

Del encuentro también participó Gabriela Dávalos, sobrina–bisnieta de Serafina, quien coincidió en la necesidad de que el sitio pueda ser recuperado para convertirlo en un espacio cultural, ya sea una biblioteca o un museo. Señaló que el predio es lo suficientemente grande para usarlo también en otro tipo de actividades recreativas como ferias y conciertos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lamentó que el inmueble haya sido prácticamente rapiñado en los últimos años hasta quedar en las condiciones actuales.

“Es mucho trabajo y, entre más tiempo pasa, es más trabajo. Porque lo que estamos buscando en primera instancia es resguardar el predio para que se deje de robar. Entonces, de esa forma, por lo menos preservamos lo poquito que queda, porque ese ahora es el tema más apremiante, resguardar (…) Hace poco se robaron los últimos vitrales que había; hay puertas todavía que conservan tallados, vitrales y cosas en muy mal estado, pero todo lo que ya se pudo robar, hasta los hierros se robaron de las barandas, que estaban todos torneados”, comentó.

Según comentaron las entrevistadas, la reunión con Fretes fue fructífera, ya que se mostró muy interesado en participar de la concreción de este proyecto. A partir de ahora, las impulsoras de la iniciativa comenzarán a recorrer las instituciones mencionadas para alcanzar el acuerdo y, por su lado, la senadora Martínez indicó que desde su lugar en el Congreso buscará también conseguir los recursos para preservar el patrimonio.

Lea más: Juntan firmas para salvar la casa de Serafina Dávalos, catalogada como patrimonio histórico