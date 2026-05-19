El frío empieza a afectar los cultivos de pequeños productores en Caaguazú

Las mínimas registradas rondaron los 6 grados, pero con una sensación térmica de aproximadamente 3 grados, situación que empezó a afectar severamente a las plantaciones que no cuentan con protección bajo invernadero. Según los productores, las hojas empiezan a secarse rápidamente y las plantas dejan prácticamente de producir.

El rubro más afectado actualmente es el pepino, que se encuentra en plena etapa de cosecha. Las plantaciones expuestas al intenso frío ya presentan graves daños y, en muchos casos, los productores consideran prácticamente perdida gran parte de la producción.

Otros cultivos, como el locote y el tomate, también registran una desaceleración en su crecimiento debido a las bajas temperaturas, aunque hasta el momento aún logran resistir.

Sin embargo, las plantaciones que se encuentran bajo invernadero se mantienen en óptimas condiciones, aunque muchos pequeños productores no cuentan con la capacidad económica para adquirir este tipo de infraestructura.

El productor Adrián Vázquez manifestó que cuenta con unas 2.000 plantas de pepino a la intemperie y otras 1.500 bajo invernadero. Explicó que las plantas expuestas al frío prácticamente ya están perdidas tras las últimas heladas registradas.

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Indicó que cada plantación puede llegar a ser cosechada hasta unas seis veces al año, pero en el caso de las plantas afectadas solamente lograron dos cosechas antes de dejar de producir.

Los cultivos protegidos bajo invernadero continúan en buenas condiciones, aunque la construcción de estas estructuras ronda los G. 12 millones, monto que muchos pequeños productores no pueden costear.

Señaló que la mayoría solamente puede acceder a ellas mediante créditos, pero muchas veces resulta difícil pagarlos debido a las constantes pérdidas ocasionadas por tormentas y otros fenómenos climáticos que incluso terminan destruyendo totalmente los invernaderos.

Finalmente, pidió al Gobierno mayor apoyo para los pequeños productores agrícolas, afirmando que con más asistencia se podría garantizar la producción, mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas y también beneficiar a la ciudadanía con productos más accesibles.

Sostuvo que el Estado debe tomar con mayor seriedad la situación que atraviesan los pequeños agricultores y brindar herramientas reales para fortalecer la producción nacional.

La encargada de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de Coronel Oviedo, Dra. Mirta Guerrero, manifestó que están con relevamiento constante y que, hasta el momento, no registran pérdidas por las bajas temperaturas. Indicó que enviarán técnicos a las fincas de Adrián Vázquez para relevar datos sobre las posibles pérdidas y realizar las gestiones para asistirlo.

Añadió que están monitoreando constantemente la producción de los agricultores para poder responder ante cualquier eventualidad.