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19 de mayo de 2026 a la - 15:39

Habilitan “Abrazos que acompañan” en el Palacio de Justicia de Paraguarí

En el Palacio de Justicia de Paraguarí habilitan un espacio para niños que acompañan a sus padres a realizar gestiones en la institución judicial.
En el Palacio de Justicia de Paraguarí, habilitan un espacio para niños que acompañan a sus padres a realizar gestiones en la institución judicial.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. El Palacio de Justicia de Paraguarí inauguró este martes el espacio infantil “Abrazos que acompañan”, ubicado estratégicamente junto al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. La apertura del sitio se realizó en el marco del compromiso del Poder Judicial con la humanización del servicio de justicia y la protección integral de la niñez.

Por Emilce Ramírez

Este espacio, “Abrazos que acompañan”, fue diseñado especialmente para niños que acuden a la sede judicial acompañando a sus padres, madres o responsables. Los infantes recibirán atención especializada en el lugar, mientras ellos participan en audiencias, trámites y procesos relacionados con sus derechos, explicó la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, la jueza Rosalinda Guens.

La presidenta de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Rosalinda Guens, supervisa los trabajos del espacio habilitado para los niños.
La presidenta de la Circunscripción Judicial, Rosalinda Guens, supervisó las labores de limpieza en un ambiente infantil.

La iniciativa busca ofrecer a los menores un ambiente seguro, cálido y amigable, dotado de juegos recreativos y materiales lúdicos, donde puedan permanecer en un entorno de contención emocional, tranquilidad y entretenimiento durante su estadía en el Palacio de Justicia, explicó Guens.

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Asimismo, destacó que este proyecto representa una acción concreta orientada a construir una justicia más cercana, sensible y humana. El proyecto local “Abrazos que acompañan” nace con la convicción de que detrás de cada expediente existen historias humanas y, especialmente, niños que merecen sentirse vistos, protegidos y acompañados.

Compromiso con el bienestar de niños y adolescentes

La presidenta de la Circunscripción Judicial, Guens, reconoció, además, el valioso acompañamiento de funcionarios, colaboradores y donantes, cuyo aporte solidario hizo posible la concreción de este proyecto.

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El espacio “Abrazos que acompañan” ofrece juegos y materiales lúdicos para brindar contención emocional a los niños, que acompañan a sus padres en el Palacio de Justicia.
El espacio “Abrazos que acompañan” ofrece juegos y materiales lúdicos para brindar contención emocional a los niños que acompañan a sus padres en el Palacio de Justicia.

Finalmente, señaló que, con la habilitación de este espacio para los niños, el Palacio de Justicia de Paraguarí reafirma su compromiso institucional con el bienestar integral de niños y adolescentes, promoviendo acciones que fortalecen una justicia con rostro humano.