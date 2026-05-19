Habilitan “Abrazos que acompañan” en el Palacio de Justicia de Paraguarí

Este espacio, “Abrazos que acompañan”, fue diseñado especialmente para niños que acuden a la sede judicial acompañando a sus padres, madres o responsables. Los infantes recibirán atención especializada en el lugar, mientras ellos participan en audiencias, trámites y procesos relacionados con sus derechos, explicó la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, la jueza Rosalinda Guens.

La iniciativa busca ofrecer a los menores un ambiente seguro, cálido y amigable, dotado de juegos recreativos y materiales lúdicos, donde puedan permanecer en un entorno de contención emocional, tranquilidad y entretenimiento durante su estadía en el Palacio de Justicia, explicó Guens.

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Asimismo, destacó que este proyecto representa una acción concreta orientada a construir una justicia más cercana, sensible y humana. El proyecto local “Abrazos que acompañan” nace con la convicción de que detrás de cada expediente existen historias humanas y, especialmente, niños que merecen sentirse vistos, protegidos y acompañados.

Compromiso con el bienestar de niños y adolescentes

La presidenta de la Circunscripción Judicial, Guens, reconoció, además, el valioso acompañamiento de funcionarios, colaboradores y donantes, cuyo aporte solidario hizo posible la concreción de este proyecto.

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Finalmente, señaló que, con la habilitación de este espacio para los niños, el Palacio de Justicia de Paraguarí reafirma su compromiso institucional con el bienestar integral de niños y adolescentes, promoviendo acciones que fortalecen una justicia con rostro humano.