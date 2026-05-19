Itacurubí del Rosario: utilizan dirección de una escuela como cocina comedor del programa Hambre Cero

Los miembros de la institución escolar señalaron que desde el 2025 vienen reclamando a la Municipalidad de esta localidad la construcción de una cocina comedor, con el propósito de mejorar el servicio del programa Hambre Cero, pero que hasta el momento no están teniendo la respuesta esperada de las autoridades.

La Escuela Básica Nº 1884 Doña Eusebia Cáceres, de la colonia Gral. Cáceres de Itacurubí del Rosario, funciona desde el jardín de infantes hasta el 6º grado con 60 alumnos distribuidos en los turnos mañana y tarde; cuenta con cuatro aulas y una dirección que actualmente se está utilizando como cocina comedor.

Sobre el tema, el director de la casa de estudios, profesor Osvaldo Lezcano, refirió que urge la edificación de un espacio físico adecuado donde se puedan preparar los alimentos y servir a los niños las raciones preparadas diariamente por las encargadas de la cocina, que desde el año pasado están trabajando en forma muy precaria por esta situación, explicó.

Pedido a la Municipalidad

En ese punto, aseveró que el pedido de construcción ya fue realizado a inicios del 2025 a la institución municipal de Itacurubí del Rosario, con el fin de evitar que se llegue a esta instancia, atendiendo a que la comunidad educativa tampoco dispone de los recursos económicos necesarios para la construcción de una sala equipada con todas las comodidades.

“Esperamos que las autoridades del municipio vean la manera de agilizar nuestro pedido y no esperar que transcurra más tiempo para solucionar nuestro problema de la falta de una cocina con comedor por el bien de la institución en general”, agregó el docente.

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Cocinaban en el pasillo

Liliana Rodas, madre de familia y cocinera del programa Hambre Cero, comentó que hasta hace poco tiempo estaban cocinando en el pasillo de la escuela, pero que con la llegada del frío se resolvió utilizar la dirección de la escuela con la anuencia del director durante la época de las bajas temperaturas.

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Asimismo, insistió en la necesidad de contar con una sala para la cocina lo antes posible.

Está entre las prioridades

Al respecto, consultamos al ejecutivo municipal de esta ciudad, Raúl Soria, ANR oficialista, quien manifestó que el proyecto está entre las prioridades de su administración, al igual que otros pedidos que aún faltan ejecutar, señaló.