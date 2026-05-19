Obligado: celebrará 114 años de fundación con festival, desfile y carrera a pie sobre barro

El distrito de Obligado conmemora su aniversario 114 con una agenda nutrida de actividades para todos los gustos. La considerada “Capital del Cooperativismo” fue fundada el 25 de mayo de 1912 por el terrateniente argentino Pastor Servando Obligado, quien impulsó la colonización de esas tierras y las bautizó con su apellido.

Este fin de semana iniciará con un encuentro deportivo intermunicipal, a las 18:00, en el Club Alemán de Obligado. El sábado 23 se desarrollará el gran Festival en Homenaje a María Auxiliadora y a la ciudad de Obligado, en la Gruta María Auxiliadora, desde las 19:00.

Ese mismo día se espera la resolución del campeonato interbarrial, a desarrollarse en el Polideportivo Santa Rita, a las 18:00. El domingo 24, la propuesta es el Circuito Rural de las Estaciones 5K y 10K, que iniciará en el salón Paraná Eventos desde las 7:00. Además, en Puerto Obligado se desarrollará el Encuentro Nacional de Motos desde las 7:00.

En el marco de las celebraciones religiosas, el domingo se realizará el traslado de la imagen de la Virgen María Auxiliadora en procesión desde la gruta hasta la Casa de la Cultura, desde las 17:00.

Lea más: Encarnación: claman por autoridades íntegras durante acto por los 215 años de la independencia patria

Aniversario 114

El día del aniversario, desde las 8:00, se desarrollará un desfile cívico-militar-estudiantil sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, para homenajear al distrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los primeros pobladores de Obligado fueron inmigrantes alemanes que previamente se habían instalado en el sur de Brasil. Estos colonos llegaron a estos lares atraídos por las tierras fértiles y baratas, y por la existencia de una colonia de alemanes en la zona, la colonia Hohenau.

Algunos de los pioneros de Obligado son los hermanos Rodolfo y Pedro Müller, Alberto Franke, Arturo Link, Osvaldo Tischler, Reinaldo Fleck, Carlos Schneider y Federico Bernstein.

El 20 de mayo de 1955, el Congreso Nacional le otorgó la categoría de distrito. Para entonces, la antigua colonia se estaba convirtiendo en un floreciente centro urbano que crecía en torno a dos instituciones importantes para el desarrollo de la comunidad y la zona: la cooperativa Colonias Unidas, fundada en 1953, y el colegio San Blas, de los misioneros del Verbo Divino, fundado en 1951.

“Hendy Challenge”

Para el próximo domingo 31 de mayo, la propuesta de la comuna para cerrar el ciclo de actividades por el aniversario es una atractiva actividad que se llevará a cabo en Puerto Obligado. Desde las 8:00 se realizará el “Hendy Challenge”, que consiste en una divertida carrera a pie en el barro.

Lea más: Encarnación: la apuesta segura para un feriado que Paraguay no debería desperdiciar

El distrito

El distrito de Obligado está ubicado en el departamento de Itapúa, a unos 414 km de Asunción y a 40 km de Encarnación. Cuenta con una superficie de 471 km² y una población de 13.606 habitantes, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).. Es reconocido a nivel nacional como la “Capital del Cooperativismo”.

Forma parte de las “Colonias Unidas” (junto con Hohenau y Bella Vista). Limita al norte con Pirapó y Alto Verá; al sur con el río Paraná y Hohenau; al este con Bella Vista; y al oeste con Hohenau y San Pedro del Paraná.