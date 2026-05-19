“Pozo Favorito” se traga un auto en Mariano Roque Alonso

Un auto cayó en un pozo grande y profundo en la calle Pozo Favorito de Mariano Roque Alonso.

Según indicaron los propios funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), el mismo se generó a causa de una cañería de la estatal que cruza la calle y que se rompió.

El agua despedida por la cañería habría hecho ceder la tierra y los elementos de la calle, generando además de un pozo de gran profundidad y de un ancho importante, un espejo de agua.

El conductor del vehículo, al no poder ver el pozo, pasó por el agua, e ingresó de pleno con el auto al pozo lleno del vital líquido; sin embargo, pudo salir de su vehículo ileso a tiempo, pero el auto quedó en el pozo.

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Corte de provisión de agua en 4 barrios

Óscar López, encargado de Essap en Mariano Roque Alonso, explicó que debido a que la cañería se rompió, tuvieron que cortar el servicio, lo que afectó la provisión de agua a cuatro barrios de la zona donde ocurrió el percance.

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Indicó que el daño a la tubería 300 se generó por la temperatura, ya que el frío afecta a las mismas, mucho más que el calor. Incluso sostuvo que es más común que los caños se rompan en invierno que en verano, de acuerdo a sus registros.

Dijo que para las 11:00 de hoy, la provisión de agua potable debería haberse restablecido en los cuatro barrios afectados.

Por su parte, tanto el conductor afectado, como los vecinos de la zona, lamentaron el calamitoso estado de las calles en Mariano Roque Alonso, asegurando que al paso al que se destruyen las calles, en poco tiempo la ciudad se quedaría sin vías.

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Municipalidad culpa a la Essap

Contaron además que otro vehículo también cayó en el mismo pozo en la madrugada, pero que lograron sacarlo gracias a la ayuda de los vecinos.

Por su parte, desde la Municipalidad de Mariano Roque Alonso culparon a la Essap de destruir las calles y no coordinar con la institución la reparación de las mismas, lo que le genera inconvenientes en el mantenimiento vial.

“Lamentamos lo ocurrido, como así también no tener el acompañamiento de la empresa estatal para la reparación de los innumerables caños rotos que hay en el municipio, que destruyen nuestras calles e impiden que podamos avanzar con las obras de mantenimiento vial. Los caños rotos que no son atendidos, deterioran de manera progresiva el estado de las calles, destruyen la carpeta asfáltica y los empedrados en los barrios”, escribieron en su página oficial de Facebook.