Peligro en Asunción: 4 autos cayeron en pozos en menos de una semana

Asunción, administrada por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta una crisis vial alarmante, reflejada en la caída de cuatro vehículos en profundos pozos en apenas una semana. El abandono de obras pluviales, iniciadas pero no concluidas por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), convirtieron las calles en trampas mortales para conductores.

Lea más: Santo Domingo: recurrirán a la Justicia para que Bello termine inconclusa obra de Nenecho

La falta de señalización adecuada agrava este riesgo constante que afecta a diversos barrios asuncenos en la actualidad.

Tres de estos incidentes, precisamente, ocurrieron en zonas donde se desarrollan trabajos para la construcción de la cuenca de desagüe pluvial en barrio San Pablo. Aunque el actual jefe comunal prometió reactivarlos, siguen paralizados por falta de liquidez municipal. Esta y otras ocho cuencas pluviales fueron prometidas por Nenecho con los bonos G8 (2022), cuyos fondos fueron desviados por el exintendente a gastos corrientes, en especial a salarios.

Lea más: Bello quiere seguir “bicicleteando” para achicar millonaria deuda que dejó Nenecho

El viernes último, un automóvil fue tragado por un pozo abierto por el raudal sobre Baldomero Ruíz, donde estaba estacionado. Durante el fin de semana, según vecinos, otro vehículo cayó de madrugada en un pozo sin señalizar en la esquina de Incienso e Yporá, de San Pablo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy, lunes, otro vehículo cayó en la misma zona, al girar sin advertir el enorme agujero. Estos hechos evidencian la grave inestabilidad del terreno en zonas donde los trabajos fueron abandonados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Obras inconclusas de Nenecho son un peligro para el tránsito

El desagüe pluvial de San Pablo, fue adjudicado por Rodríguez al Consorcio CCC Tecsul, representado por Mauricio Javier Cordero. De un total de G. 64.777 millones ya se pagaron G. 18.156 millones (28%). En agosto, Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, reportó en su informe final, un avance del 30%.

Barrio Herrera

Pero este no es el único barrio afectado por la crisis vial. El domingo a la noche, una madre y sus hijos sufrieron un fuerte impacto en el barrio Herrera. Su camioneta quedó atrapada en un cráter cubierto por agua acumulada sobre la calle Sargento Silva.

Lea más: Automóvil cayó en pozo de paralizada obra pluvial en el barrio San Pablo de Asunción

En el sitio se presentaron minutos después funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), quienes colaboraron para retirar la camioneta e iniciaron trabajos de reparación en el lugar.

Según la afectada, los operarios no brindaron una explicación clara sobre lo ocurrido. De manera preliminar, habrían señalado que no se trataría de una cañería de la Essap, sino del colapso de una colectora de desagüe cloacal instalada años atrás, por donde se estarían filtrando aguas negras.

Antecedetes

La serie de hundimientos en la capital no es nueva y registra antecedentes preocupantes desde finales del año pasado en la misma zona crítica. El 10 de noviembre, un automóvil quedó casi sumergido tras caer en un pozo del desagüe pluvial sobre Urutaú, también en la zona del desagüe de San Pablo.

El pozo en el que cayó era tan profundo que el vehículo se hundió casi por completo dentro de él. En aquella ocasión, la víctima también reportó una nula señalización y la evidente falta de iluminación pública.

Lea más: Video: obra sin señalización provocó accidente en el barrio San Pablo

A fines de diciembre, una camioneta protagonizó un percance idéntico en la esquina de Epifanio Méndez Fleitas y Cacique Arecayá. Se trataba de otra obra de desagüe pluvial inconclusa, específicamente la del Abasto, que Nenecho también prometió financiar con bonos G8.

El desagüe pluvial del Abasto fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Covipa y Chaves Construcciones, y representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.

Obras inconclusas

Rodríguez había prometido financiar ocho obras de desagüe pluvial con los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones. Sin embargo, durante su mandato, el exintendente empezó 4 de ellos y no terminó ninguno.

En su informe final, el interventor de su gestión documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de esos fondos para el pago de salarios municipales.

Lea más: Otra obra de “Nenecho” con mucho retraso, en inmediaciones del Parque de la Salud

Pereira reportó además que los proyectos iniciados tuvieron avances mínimos. Al cierre de la gestión de Nenecho, Abasto había avanzado apenas 35% y San Pablo 30%. Hasta diciembre pasado, la obra de Santo Domingo apenas había avanzado 20% y la de General Santos ni siquiera empezó, a casi un año de la palada inicial.

Tras la renuncia de Rodríguez, en agosto del año pasado, la mayoría colorada eligió a Luis Bello (ANR-cartista), quien como concejal avaló la gestión de Nenecho. El exintendente tiene al menos ocho procesos judiciales contra su gestión, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”.