CSJ: Juez de Paz acusado por supuesto prevaricato renunció a su terna

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, informó hoy que el juez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú Martínez presentó renuncia a la terna para su cargo. En consecuencia, el pleno de la Corte resolvió devolver la terna al Consejo de la Magistratura (CM).

Los demás integrantes de la terna integrada el 3 de noviembre de 2025 para el referido cargo son Yanina Gricel Mosqueira Samaniego, con 517,6 puntos y Hugo Damián Leguizamón Arrúa, con 338,9 puntos. Si bien Francisco Goiburú tenía el puntaje más alto, de 540,72, al momento de la integración de la terna referida el mismo se encontraba en pleno juicio oral y público por supuesto prevaricato.

La acusación presentada por la fiscala de delitos económicos Natalia Cacavelos (actual jueza penal de sentencia) sostiene que el magistrado habría incurrido en prevaricato al dar trámite a una acción civil pese a que no estaban dadas las condiciones para ello.

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En esta causa también están acusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez, como autores de supuesta apropiación y como cómplices de prevaricato, atribuido al juez de Paz acusado.

El proceso abierto a estar personas se tramitó por separado y posteriormente, se dispuso la acumulación de ambas causas para el juicio.

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Víctima relató “pecheo” y pago en el juzgado

Este juicio oral y público está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, que inició el mismo en octubre del año pasado.

En sus alegatos iniciales, el fiscal Guerrero destacó que los documentos bases de la demanda, recibo de dinero y contrato, no contienen la fuerza de ley necesaria para la admisión de una acción preparatoria de juicio ejecutivo y además, la firma obrante en el contrato privado de compra venta del camión Mercedes Benz, de fecha 13 de agosto del 2021, no corresponde al vendedor Reinaldo Benítez.

“El Sr. Rodolfo Vega presentó en la demanda un incidente de Tercería de Dominio acreditando con documentos que es el dueño del camión afectado de donde surge que adquirió del Sr. Inocencio Torres por contrato privado en fecha 17 de julio del 2017, quien, a su vez, había comprado del Sr. Miguel José Giménez Duchin en fecha 08 de abril del 2016″ explicó Guerrero.

En su declaración testifical, la víctima Rodolfo Vega explicó en juicio que compró un camión al contado de Irineo Torres, pero que fue despojado del rodado tras una falsa demanda promovida por Julio Martínez Isasi, en noviembre de 2021.

En ese sentido, explicó que compró su camión al contado de Irineo Torres, que nunca lo vendió y que ni siquiera conoce al demandante Julio Martínez Isasi.

El oficial de justicia le incauta el camión en noviembre del 2021 y en vez de entregarles a Martínez Isasi, le entrega a Reinaldo Benítez.

Entonces Vega pide asistencia al abogado Ernesto Garcete y con él acude al juzgado de Paz de Ybycuí, donde primeramente el letrado ingresa solo junto al juez.

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Minutos después el abogado sale y le comunica que “el juez necesita G. 1.500.000 para combustible y si estás de acuerdo, vamos a entrar junto a él". Vega dijo que no tenía problemas, le entregó el dinero y Garcete volvió a ingresar al despacho.

“Al salir del despacho, yo le di el millón y medio que pidió a mi abogado y él volvió a entrar al despacho. Al salir, me dijo ”ya está solucionado" declaró en juicio.

Advertencia complica situación de juez acusado por prevaricato y otros procesados

Ante la gravedad de los hechos expuestos en juicio, el Tribunal advirtió al juez Goiburú Martínez y a los otros dos acusados de que deben prepararse para responder por otro delito.

Esta posibilidad está prevista en el artículo 400 del Código Procesal Penal (CPP), que faculta a los jueces a dar otra calificación jurídica distinta a la de la acusación.

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Así las cosas, Goiburú, acusado por supuesto prevaricato, también deberá defenderse del presunto delito de extorsión, en grado de autoría, mientras que los coacusados Martínez Isasi y Reinaldo Benítez deberán hacer lo propio por extorsión y prevaricato, en grado de instigación.

Ante esta circunstancia, la defensa de Goiburú recusó al Tribunal de Sentencia y también al Tribunal de Apelación que debe resolver la recusación, con lo que logró la paralización del juicio por más de 10 días. El fiscal Leonardi Guerrero, quien representa al Ministerio Público en el juicio, confirmó que no hay fecha para reiniciar el juicio, que por la situación mencionada anteriormente, vuelve a foja cero.