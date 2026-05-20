Escándalo: Hambre Cero no llega a humilde escuela indígena por “falta de sistema”

Mientras el gobierno de Santiago Peña alardea sobre el “programa estrella” Hambre Cero y su llegada a todas las instituciones educativas públicas del Paraguay, una grave denuncia por la falta de almuerzo escolar, se dio esta semana en la Escuela Básica N.º 14.946 “Riacho González”.

Se trata de una humilde institución pública de la comunidad indígena La Paciencia, en el distrito de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, donde la distribución está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que tiene como ministro a Tadeo Rojas, también tesorero del Partido Colorado.

El Gobierno se jacta de priorizar a los estudiantes con mayores necesidades con este programa, sin embargo, desde sus inicios en el 2023, comunidades indígenas del Chaco son las que más sufren por fallas en la distribución de alimentos. Incluso un informe de la Contraloría General de la República (CGR), difundido en abril del año pasado, había detectado desprolijidades y la entrega incompleta de los insumos para el almuerzo escolar en comunidades indígenas chaqueñas.

Hambre Cero: comunidad indígena, sin almuerzo escolar en tres meses

Los niños de la comunidad indígena La Paciencia, en Puerto Pinasco, aguardan la llegada del programa Hambre Cero, desde el inicio del año escolar, el lunes 23 de febrero.

Recién tras la denuncia de las madres y los estudiantes, el MDS emitió un comunicado en el cual promete que regularizarán la situación en esta localidad, luego de 90 días sin proveer alimentación.

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“Ante la denuncia sobre la falta de provisión alimentaria en la escuela “Riacho González”, el Ministerio de Desarrollo Social informa que la situación administrativa ya fue regularizada“, indican en un comunicado.

Raúl Ramírez, viceministro de Administración y Finanzas confirmó que, desde este jueves 21, los estudiantes de la institución comenzarán a recibir la provisión correspondiente del Programa Hambre Cero, consistente en desayuno, almuerzo y merienda escolar.

Falta de entrega de alimentos, por falta del “RUE”

Desarrollo Social alegó que el centro educativo no contaba con datos del Registro Único del Estudiante (RUE) actualizado y tampoco con Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), motivo por el cual la escuela “no aparecía” para el MDS. Lo llamativo del caso es que el año pasado sí distribuyeron las comidas en esta institución pese a “no figurar en el sistema”.

Ante la gravedad del asunto, desde el MDS indicaron que reafirman su “compromiso” con la alimentación escolar y la atención “prioritaria” a comunidades en situación de vulnerabilidad.