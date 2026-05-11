Hambre Cero: Piden informes a Tadeo Rojas sobre empresa donde joven perdió una mano en Luque

El concejal y actual pre candidato a intendente de Luque, Diego Romero (ANR-Añeteté) solicitó informes al ministro de Desarrollo Social Tadeo Rojas, sobre la empresa Arte Culinario propiedad de Aida Aquino de Farías, madre del indendentable cartista de Luque Hugo Farías, que es proveedora de Hambre Cero.

El pedido busca aclarar qué ocurrió con los alimentos preparados el día en que el joven Octavio Samuel Rodríguez Contreras perdió la mano en una maquina triturada de carne y si los alimentos fueron distribuidos o no a los niños en las escuelas.

La empresa Arte Culinario integra un consorcio que abastece a 134 instituciones educativas en Luque y Fernando de la Mora. En el documento presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social se solicita detalles sobre protocolos sanitarios, limpieza, producción y posibles riesgos tras el accidente laboral.

La empresa pertenece de la familia Farías Aquino que integra el Consorcio de Abastecimiento de Alimentos, adjudicado para proveer alimentación escolar dentro del programa Hambre Cero.

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El concejal Diego Romero quiere saber que pasó con los alimentos preparados el día del incidente. Si fueron o no descartados, si existe protocolos sanitarios, medidas de limpieza y desinfección, volumen de producción y listado de instituciones educativas que recibieron las porciones.

Aunque el documento no afirma que exista contaminación de los alimentos, se deja abierta una hipótesis sensible: la posibilidad de que restos biológicos derivados del accidente se hayan mezclado con la producción alimentaria.

El concejal luqueño también pidió copia de actas de intervención, reportes internos y cualquier medida de contingencia aplicada tras el lamentable accidente laboral.

El contrato de Arte Culinario forma parte de una adjudicación que supera los G. 412.683 millones, equivalentes a más de USD 56 millones, dentro del esquema de Hambre Cero en Central, Capital y Presidente Hayes.

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Investigación fiscal

Un mes después del accidente laboral la fiscal Sophia Galeano imputó finalmente a Aída Aquino de Farías, propietaria de la firma Arte Culinario por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso.

Octavio Samuel Rodríguez Contreras (20), sufrió el accidente laboral el 27 de febrero, a solo cinco días de comenzar a trabajar en al firma de Aída Aquino de Farías.

Según la investigación fiscal, la empresa no habría brindado condiciones de seguridad, capacitación ni equipamientos adecuados a su personal. Además de la remuneración inferior al sueldo mínimo, se indicó que el salario diario apenas llegaba a G. 90.000.

Luego de la imputación los parlamentarios cartista Rodrigo Gamarra (diputado) y Derlis Maidana (senador), este ultimo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, amedrentaron a la fiscal en un mitin político.

No ingresaron a verificar

En cuanto al seguimiento que hizo el Ministerio Público con la madre del intendentable cartista, la fiscal Sophia Galeano, había solicitado a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) a que se haga una verificación de las instalaciones, sin embargo, en las dos ocasiones en que los técnicos llegaron a la empresa se encontraba cerrado.

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Según nuestras fuentes de Dinavisa fueron dos constituciones, el 27 y 30 de marzo pasado y el local estaba cerrado y no operativo. Se remitió toda la información documental a la fiscal y se pidió un allanamiento, sin embargo llamativamente, la agente del Ministerio Público aún no gestionó dicha diligencia.

Al respecto consultamos a la fiscal Galeano y nos indicó que sigue haciendo diligencias investigativas con respecto al accidente laboral. Sobre la consulta si le afectó el amedrentamiento de los parlamentarios, no dio una opinión al respecto.