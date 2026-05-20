Movilización campesina en Misiones: cuarto intermedio hasta el 26 de mayo ante promesas de entrega de víveres

Se establece un cuarto intermedio para la movilización de la Organización Campesina de Misiones (OCM), que se mantendrá hasta el 26 de mayo.

Al respecto, informaron que la Gobernación y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) han prometido la entrega de los kits de víveres y la transferencia de los recursos destinados al programa productivo.

El acuerdo entre el sector campesinado de Misiones y el Gobierno Nacional, a través de la EBY, establece la entrega de kits de alimentos para unas 14.000 familias afiliadas a la OCM, en tres etapas durante el año; estas entregas debieron haberse iniciado en abril.

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La asistencia está orientada a paliar la baja producción agropecuaria que sufrieron los productores, provocada por factores climáticos, especialmente por la sequía registrada entre los meses de diciembre del año pasado y enero de este año.

Además, se contempla la transferencia de recursos para el programa productivo, que cubre la preparación de suelos, la compra de insumos como semillas y fertilizantes.

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Para las familias que no cuenten con actividad agrícola, se prevé la adquisición de pollitos y otros insumos necesarios para su crianza.

“Las autoridades de la Gobernación y de la EBY nos han prometido que para el día 26 de mayo ya se habrán distribuido los kits de víveres y la transferencia de recursos para los proyectos productivos. Por esta razón mantenemos nuestro cuarto intermedio en la movilización: si el día 26 no se cumplen los compromisos, el día 27 iniciaremos una manifestación de carácter indefinido”, explicó Ramón Benítez, dirigente campesino.