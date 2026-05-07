Campesinos de Misiones convocan a movilización por incumplimiento de promesas del Gobierno Nacional

Desde la Organización Campesina de Misiones (OCM), anunciaron que tras el incumplimiento de los acuerdos asumidos durante la mesa de trabajo entre el gremio y el Gobierno Nacional decidieron realizar nuevamente una movilización con cierre de rutas en diferentes puntos del departamento este 20 de mayo.

“En nombre de la mesa coordinadora campesina del departamento de Misiones, estamos anunciando a las autoridades políticas del departamento y de la Nación, que esta coordinadora, ha cumplido con todos los compromisos acordados con el Gobierno Nacional, incluidos los 30 días de tregua para la distribución de los kits de alimentos”, señaló el presidente de la OCM, Mario Talavera.

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Explicó que durante la mesa de trabajo conformada entre ambos sectores se llegó a un acuerdo: el campesinado debía aguardar 30 días para la distribución de los kits de víveres, destinados a 14.000 familias integrantes de esta organización.

Señaló que ya se ha cumplido la fecha pautada, y hasta el momento, no han recibido ningún tipo de información sobre los compromisos adquiridos por las autoridades del Gobierno Nacional, principalmente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), respecto a cuándo procederán con la entrega de los kits de alimentos.

Esta asistencia se debe, en primer lugar, a un compromiso asumido por parte de las autoridades nacionales: entregar víveres en tres etapas a los campesinos miembros de la OCM.

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Por otro lado, también se debe a las pérdidas ocasionadas por la sequía registrada en los meses de diciembre, enero y febrero, lo que provocó daños importantes en la producción agrícola.