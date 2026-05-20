Persisten quejas por falta de fármacos para presión arterial en Caacupé

Laura Martínez, pobladora de la comunidad de Cabañas, manifestó que desde hace aproximadamente un mes no consigue amlodipina en el servicio público. Señaló que cada vez que acude a la USF de su zona le informan que no hay disponibilidad del medicamento, por lo que debe recurrir al Hospital de Caacupé, donde también recibe la misma respuesta de falta del fármaco.

“La medicina más cara es la que no hay. Pedimos encarecidamente que sean empáticos y repongan más rápido los fármacos porque no todos podemos comprar de nuestro bolsillo”, expresó la paciente.

Martínez dijo que en la Unidad de Salud de la Familia de Cabañas, si bien reponen los medicamentos, no alcanzan para cubrir la demanda de personas hipertensas que dependen diariamente de estos tratamientos.

“Somos muchas personas las que necesitamos ese remedio y la situación ya es preocupante, porque parece que se reparte de forma privilegiada. Ya no sabemos qué pensar ni a quién recurrir”, expresó.

Lea más: Hospital Regional de Caacupé, abandonado por el Estado pese a promesas de reforma

Respuesta regional

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, aseguró que actualmente cuentan con medicamentos como amlodipina y enalapril.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que la reposición de fármacos se realiza del 1 al 5 de cada mes y posteriormente se distribuyen a los 69 servicios de salud de los 20 distritos de Cordillera.

Agregó que, si en la Unidad de Salud de la Familia de Cabañas existen faltantes, los responsables del servicio deben realizar el pedido correspondiente y retirar los medicamentos del parque sanitario.

Lea más: Hospitales integrados: el plan del Gobierno para mitigar carencias en el interior del país