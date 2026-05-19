Hospitales integrados: el plan del Gobierno para mitigar carencias en el interior del país

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS) formalizaron en la mañana de ayer, mesas de trabajo con el objetivo de profundizar la articulación interinstitucional.

La iniciativa acordada busca consolidar el modelo de “hospitales integrados” o servicios complementarios, en diversas zonas del interior del país. Esta estrategia, orientada a optimizar la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos en diversos puntos del territorio nacional, sería para ampliar la cobertura sanitaria , tanto de asegurados como de no asegurados.

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Desde el IPS, las autoridades explicaron que la articulación entre el Ministerio de Salud y el seguro social no es un concepto nuevo, sino la expansión de un modelo que cuenta con antecedentes concretos en el interior del país. La iniciativa implica que ambas instituciones unifiquen operativamente sus capacidades en zonas estratégicas, evitando la duplicación de inversiones y maximizando el uso de la capacidad instalada.

El Hospital Integrado de Ayolas (Misiones) se mantiene como el principal referente de este mecanismo. Bajo este esquema, se comparte la infraestructura edilicia, el equipamiento tecnológico y el personal sanitario, permitiendo que la población local —independientemente de su condición de aportante al IPS o no— acceda a servicios complejos como las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

¿Cómo funcionarán los hospitales integrados?

De acuerdo con las precisiones técnicas del doctor Gustavo Ortiz, director de Redes y Servicios de Salud Pública, el proceso de integración se regirá bajo delineamientos estrictos.

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Ortiz explicó a ABC que la integración se enfoca en compartir los espacios físicos, tecnologías médicas de diagnóstico y el personal especializado. Aseguró que este enfoque apunta a resolver una de las principales limitantes del sistema: la escasez de especialistas a nivel nacional, tales como terapistas y cirujanos pediátricos.

Ortiz expresó que al unificar las planillas disponibles en una región, se cubre de manera más eficiente la demanda de turnos y guardias.

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La autoridad sanitaria aclaró que a diferencia de los servicios asistenciales, las áreas de farmacia y laboratorio mantendrán una gestión autónoma e independiente. Afirmó que esta separación responde a la necesidad de resguardar los fondos previsionales y los presupuestos propios de cada entidad.

Hospitales integrados bajo mecanismo de compensación

Para mitigar los riesgos de desabastecimiento, se establece que, ante situaciones de emergencia o quiebre de stock de medicamentos e insumos en una de las instituciones, la otra deberá cubrir la demanda de manera inmediata.

A diferencia de convenios implementados durante la pandemia de Covid-19, donde los servicios generaron deudas financieras acumuladas, el nuevo esquema técnico prevé un mecanismo de compensación basado en el servicio y no en transacciones monetarias directas.

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“Se está previendo bien en las cláusulas (...) Este mecanismo de compensación se realizaría a través de un estudio pormenorizado de todo lo que implica la prestación”, expresó Ortiz.

Plan de expansión territorial

Las mesas técnicas entre el Ministerio de Salud y el IPS han definido una agenda de expansión prioritaria para replicar el modelo de hospitales integrales en áreas críticas del interior del país durante el año en curso. Las zonas bajo análisis prioritario incluyen:

Itapúa : Encarnación, Fram, Carmen del Paraná, María Auxiliadora

Misiones : San Juan Bautista y Ayolas

Guairá : Villarrica

Alto Paraná : Ciudad del Este

Concepción: Concepción

En cada hospital el objetivo es optimizar los servicios de diagnóstico y consolidar la operatividad al 100%, el fortalecimiento e integración de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátricas y de adultos, la expansión inminente de la capacidad de absorción de pacientes de alta complejidad y, la integración de infraestructura para mejorar el acceso y la cobertura regional.

¿Qué opinan los asegurados?

La postura de los beneficiarios directos del sistema previsional, representada por la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, es que se debe garantizar la viabilidad a largo plazo.

Julio López, presidente de la Asociación, afirmó que ven con buenos ojos esta coordinación entre ambas instituciones, ya que consideran que podría beneficiar, tanto a la salud pública como a los asegurados del IPS, siempre que se maneje de forma correcta.

Sin embargo, ponen condiciones claras para que funcione, como la transparencia absoluta. Existe una resistencia histórica basada en el temor de los aportantes a que la infraestructura del IPS —financiada exclusivamente de forma privada por los trabajadores y empleadores— sea absorbida por la demanda general del Estado sin la retribución debida.

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Ante esta preocupación, desde la Asociación Nacional de Asegurados reclaman una participación activa en el diseño y monitoreo de las mesas técnicas, argumentando la necesidad de fiscalizar que las políticas de compensación de servicios se ejecuten de manera equitativa y no deterioren aún más la atención del asegurado.

“Nosotros ponemos como condición para que funcione, que se dé en el marco de una transparencia y que el proceso sea participativo. Fundamentalmente con los organismos gremiales representantes de los asegurados”, expresó López.

Integración no es solución de fondo, dicen asegurados

Desde la organización señalan que los centros integrados vigentes no se encuentran exentos de las problemáticas habituales de la red del IPS, como brechas en el suministro de insumos básicos y demoras prolongadas para la asignación de turnos médicos por la falta de profesionales. Por ello, sostienen que la integración por sí sola constituye un mecanismo de optimización, pero no resuelve los problemas de fondo de la gestión sanitaria si no se acompaña de reformas administrativas internas.

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De acuerdo con los datos brindados, los hospitales integrados o centros asistenciales que actualmente ya están funcionando bajo el sistema de servicios compartidos son:

Hospital Integrado de Ayolas (Misiones). Es el modelo más conocido y consolidado de referencia.

Hospital Regional de Encarnación (Itapúa). Funciona compartiendo principalmente el área de diagnóstico, y las autoridades señalan que el objetivo actual es fortalecerlo para que opere al 100%.

Arroyo y Esteros (Cordillera).

Piribebuy (Cordillera).

Fram (Itapúa).

Carmen del Paraná (Itapúa).

María Auxiliadora (Itapúa).

En estos centros ya se comparte, de alguna manera, infraestructura, equipamientos o personal médico, y la meta de las nuevas mesas técnicas es ajustar los convenios específicos para optimizar su funcionamiento y replicar el modelo en más puntos del país.