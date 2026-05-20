Vecinos denuncian abandono de ruta Arroyos y Esteros–Tobatí, que registra profundos baches

Los pobladores denuncian que la situación lleva años sin una solución estructural y que las intervenciones realizadas hasta el momento por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no han sido suficientes para dar respuesta al problema de fondo.

El vecino Héctor Cápdevila señaló que ya había realizado una queja a la prensa hace apenas 12 días, pero nada mejoró y aseguró que el panorama volvió a empeorar tras las precipitaciones registradas recientemente.

“Después de la lluvia la ruta quedó peor, ya es imposible circular con normalidad”, manifestó.

De acuerdo con los reclamos, los trabajos ejecutados por la cartera estatal se habrían limitado a un bacheo mínimo en el barrio Gral. Díaz, ubicado en zona alta de Arroyos y Esteros, intervención que los usuarios consideran insuficiente frente a la magnitud del deterioro que presenta la ruta.

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Peligro constante

El sector más afectado se encuentra entre los kilómetros 55 y 60 de la ruta PY02, donde se observan baches de gran profundidad, cráteres abiertos sobre la calzada y sectores donde el asfalto prácticamente desapareció, obligando a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitar accidentes.

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Los pobladores coinciden en que la situación representa un peligro constante tanto para automovilistas como motociclistas y transportistas que utilizan a diario esta vía estratégica de conexión entre las localidades de Tobatí y Arroyos y Esteros.

Aseguran además que la falta de una intervención integral genera una sensación de abandono, ya que los reclamos se repiten sin respuestas concretas, mientras el estado de la ruta continúa deteriorándose con cada lluvia.

Para consultar sobre el problema, esta corresponsalía intentó comunicarse con la Dirección del MOPC, pero no se obtuvo respuesta.

El medio está abierto a brindar espacio si desean referirse al respecto.

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