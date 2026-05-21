Bariloche: refugio del lujo silvestre y sabores de la Patagonia

San Carlos de Bariloche no es simplemente un punto en el mapa de la Patagonia argentina; es ese rincón del mundo donde los Andes se inclinan ante la inmensidad del agua azul profundo y donde el aire huele a pino, nieve fresca y chocolate recién templado. Viajar a Bariloche es sumergirse en un cuento de hadas donde la sofisticación europea se encuentra con la bravura del fin del mundo.

Llegamos a primera hora del día y nuestro primer destino es el exclusivo Hotel Llao Llao. Ubicado en una colina entre los lagos Nahuel Huapi y Moreno, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, visitarlo es entrar en la historia viva de la hotelería argentina.

La primera vista es imponente. Un edificio de madera, piedra y tejas de alerce —obra del arquitecto Alejandro Bustillo— y de fondo un cadena montañosa. Este lugar es el epicentro del lujo patagónico.

La experiencia comienza mucho antes de hacer el check-in. Al cruzar el imponente lobby, te recibe el crujido de las chimeneas gigantes que arden todo el día. Hospedarse aquí es elegir entre el ala Bustillo, con su elegancia histórica clásica y mística, o el ala Moreno, que ofrece un diseño más contemporáneo con vistas panorámicas que cortan el aliento. Nos ha tocado la habitación 503 del área más antiguo, pero recientemente remodelado.

El primer día, soy parte del tradicional “Llao Llao Tea”. No puedes decir que estuviste en el Llao Llao sin participar de su famoso “tea time”. Mientras disfruto del momento en el Jardín de Invierno, acompañada de un banquete de delicias dulces, infusiones de hebras seleccionadas y el emblemático chocolate caliente de la casa, el sol se pone sobre las cumbres nevadas en pleno verano. Es, sencillamente, el momento de pausa más elegante que la Patagonia puede ofrecer.

Navegando el espejo de agua: el Nahuel Huapi y la Isla Victoria

El Lago Nahuel Huapi es el corazón latiente de la región. Con sus más de 550 km², navegarlo es la única forma de dimensionar su escala. Partimos desde Puerto Pañuelo (justo frente al hotel), desde donde los ferrys y catamaranes modernos se adentran en las aguas glaciales hacia destinos que parecen detenidos en el tiempo.

Al desembarcar en la Isla Victoria, el ruido del mundo moderno desaparece. La caminata por sus senderos es un ejercicio de introspección y asombro. Aquí, somos testigos de la diversidad de la naturaleza al encontrarnos desde diminutos helechos hasta gigantescas secuoyas plantadas hace décadas que conviven con especies nativas como el Coihue y el Ciprés.

El recorrido nos lleva por el antiguo vivero y senderos que serpentean entre acantilados y playas de arena volcánica. El aire es tan puro que se siente casi sólido. Cada cierto tiempo, el guía señala algún punto en el cielo: con suerte, un cóndor andino estará vigilando desde las alturas.

Cerro Campanario: la séptima mejor vista del mundo

Existen muchos miradores en la Patagonia, pero el Cerro Campanario juega en otra liga. National Geographic lo ha catalogado como una de las diez mejores vistas del mundo, compartiendo podio con lugares como el Gran Cañón o el Monte Everest.

La experiencia comienza con el ascenso en la aerosilla. A medida que los pies cuelgan en el aire y la silla sube silenciosamente, el horizonte comienza a abrirse. En la cima, a 1.050 msnm, se despliega un mapa en 360 grados de absoluta perfección geográfica.

Al norte se admira la inmensidad del Nahuel Huapi y la península de San Pedro, al este el Lago Moreno y el Cerro Catedral; al oeste vemos El Cerro López y el Hotel Llao Llao, que desde aquí parece una pequeña casa de juguete en un mar de pinos y al sur, el Lago Gutiérrez y las montañas que se pierden hacia la frontera chilena.

El Cerro Campanario es uno de los lugar más perfecto que he conocido en mis viajes para tomar una fotografía, pero más aún para dejar la cámara de lado y simplemente admirar la magnitud de la naturaleza.

Madurado: Una cena en la frontera de los sabores

Cuando el sol cae, la escena gastronómica de Bariloche se enciende. Buscamos exclusividad y así llegamos a Madurado, el nombre que resuena entre los conocedores.

Al llegar al lugar, una magnífica vista del atardecer reflejado en el agua nos recibe en un ambiente acogedor y exclusivo.

Este restaurante se especializa en llevar los productos locales a su máxima expresión mediante procesos de maduración y cocción lenta. No es solo comida; es un estudio del territorio.

A la experiencia culinario se suma la cava de Madurado que ofrece una selección de vinos boutique argentinos, con especial énfasis en los Pinot Noir y Merlot del Alto Valle del Río Negro, que por su acidez y cuerpo complementan magistralmente las carnes patagónicas.

La atmósfera es íntima, el servicio es discreto y cada plato cuenta una historia sobre los productores locales, los recolectores de hongos y los pescadores de la zona.

Paseo por la ciudad: el reino del chocolate

Bariloche también tiene un pulso urbano vibrante. Nuestro recorrido inicia en el centro cívico, con su arquitectura de piedra y madera inspirada en las aldeas alpinas, que es el punto de encuentro por excelencia. Pero la verdadera “calle del pecado” es la Mitre, el eje central del comercio y, sobre todo, del chocolate.

Visitamos Rapanui, que no es solo una chocolatería; es una institución. Entrar en su local principal es como visitar la fábrica de Willy Wonka en versión patagónica. Mientras elegimos entre cajas de bombones de calafate, saúco o dulce de leche, observo la pista de patinaje sobre hielo interna, un deporte que siempre me ha fascinado. El espacio añade un toque de magia invernal durante todo el año. No salgo de allí sin probar sus famosas frambuesas frescas bañadas en dos tipos de chocolate. La experiencia podría calificarse como un vicio nacional. Otras chocolaterías como Mamuschka y Abuela Goye, completan el recorrido.

Al caminar por la ciudad descubrimos también pequeñas boutiques de diseño local, tiendas de lanas orgánicas y la emblemática Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, cuyos vitrales cuentan historias.

El veredicto: ¿Por qué Bariloche?

Bariloche tiene la capacidad única de ser salvaje y sofisticada al mismo tiempo. Puedes pasar la mañana caminando entre árboles milenarios en la Isla Victoria y la noche brindando con una copa de cristal en el Llao Llao. Es un destino que te obliga a bajar la guardia, a dejarte sorprender por la escala de sus paisajes y a rendirte ante la calidez de su gente.

Es innegable que al visitar Bariloche, este rincón del mundo se queda grabado en la memoria. No es solo un viaje; es la reafirmación de que la belleza, en su estado más puro, todavía existe.

Otros imperdibles:

Circuito Chico: Un recorrido de 65 km que bordea los lagos. Es ideal para alquilar un auto o contratar un tour privado, parando en lugares como “Punto Panorámico” o la Capilla San Eduardo.

Ruta de las Cervecerías: Bariloche es la capital de la cerveza artesanal. Visitar la fábrica de Patagonia no solo te garantiza una pinta de IPA excepcional, sino también una de las mejores puestas de sol de la región desde su deck.

Cerro Catedral: Si visitas la ciudad en invierno, es el centro de esquí más importante de Sudamérica. En verano, se transforma en un paraíso para el trekking y el mountain bike.