IPS: Familiares de pacientes denuncian frío y falta de limpieza en albergue

Familiares de pacientes de Urgencias en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) hablaron a ABC Color sobre las condiciones inadecuadas del albergue habilitado para ellos en el centro de salud.

Muchos familiares de pacientes atendidos en el área de Urgencias se ven obligados a pernoctar en ese albergue, y algunos de ellos coincidieron en indicar problemas de higiene y comodidades básicas.

En conversación con ABC, Guido Morel, quien dijo estar en el albergue desde el pasado domingo, indicó que falta limpieza en el albergue y en especial en los baños.

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Además, señaló que faltan frazadas para abrigar a las personas ante el intenso frío y que el sistema de calefacción del albergue no está funcionando.

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“Pasamos frío y hambre”

Una mujer que dijo estar quedándose en el albergue pendiente de su madre, quien debe someterse a un procedimiento médico, hizo eco a esos reclamos.

“Pasamos frío y hambre”, dijo.

Agregó que la falta de insumos y medicamentos, que deberían ser provistos de forma gratuita por la previsional, también es un problema grave. Dijo haber gastado 7 millones de guaraníes solo en insumos que su familia tuvo que comprar.

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Familiares de pacientes en otros albergues del IPS, como el de Terapia Intensiva, han hecho reclamos parecidos en el pasado. En marzo, en época de calor extremo, ese albergue estuvo cuatro días sin suministro de energía eléctrica.