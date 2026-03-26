El “vía crucis” en IPS: albergue UTI quedó sin electricidad por cuatro días

Familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron haber pasado cuatro días sin energía eléctrica en el albergue. Según los afectados, sus reiterados reclamos no fueron atendidos por las autoridades hasta que el caso tomó estado público a través de los medios de comunicación, momento en el que se inició el restablecimiento del servicio.

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En una entrevista para ABC TV, la arquitecta Gabriela Ramírez, del Departamento de Mantenimiento del IPS, y el doctor Edgar Ortega, director interino del Hospital Central, intentaron matizar la duración del corte. “Cuatro días no, hoy es el tercer día que esto está ocurriendo”, afirmó Ortega, contradiciendo el relato de los familiares, que aseguraban estar a oscuras desde el lunes.

Prioridad a máquinas

Según la versión oficial, un último evento eléctrico en el subsuelo del Hospital Central provocó descargas que afectaron varios sectores. Las autoridades explicaron que se implementó un plan de contingencia donde se priorizaron áreas de internación y diagnóstico, como tomografía y resonancia magnética.

“En esta última etapa se está procurando restaurar la energía en el albergue. Es el último sector de trabajos programados”, señaló Ramírez, confirmando que esta mañana, mientras las áreas médicas ya estaban operativas, los familiares seguían sufriendo las consecuencias del desperfecto.

Sobrecarga y calor extremo

Desde el área técnica indicaron que el problema se debió a una sobrecarga eléctrica vinculada a las temperaturas extremas de los últimos días y al uso ininterrumpido de los equipos.

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Ramírez aseguró que se está realizando el recableado y cambio de tableros en la zona afectada. Además, indicó que una vez habilitado el albergue de la Unidad de Emergencias que está siendo refaccionado, se trasladará a los familiares de la UTI a fin de realizar refacciones profundas en los sanitarios y el sistema eléctrico general del sitio, que actualmente presenta cables sueltos y enchufes en mal estado.

¿Dónde reclamar?

Ante la consulta sobre la falta de respuestas del IPS que denunciaron los afectados, el doctor Ortega indicó que el mecanismo correcto de reclamo es a través de los trabajadores sociales que administran los albergues, o directamente en la Dirección de Mantenimiento y el Centro de Atención Directa.

Sin embargo, los familiares cuestionaron que, a pesar de existir “muchos jefes y encargados”, solo la presencia de la prensa aceleró los trabajos de reparación que finalmente permitió normalizar el servicio.