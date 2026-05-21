Paraguay recibe segundo grupo de expulsados de Estados Unidos: uno fue rechazado por antecedentes

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó el ingreso al país de un nuevo grupo de 10 personas migrantes mayores de edad que fueron expulsadas de Estados Unidos. Estas permanecerán en Paraguay bajo condición de estadía transitoria en el marco del Memorándum de Entendimiento vigente entre ambos países.

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, informó que el grupo arribó durante la madrugada y que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos por las autoridades nacionales.

“Fueron ingresadas a nuestro país, previo chequeo de seguridad y todas las cuestiones correspondientes a nuestra participación. También estuvo la Cancillería y Dinac. Posteriormente, ya quedan a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones para los trámites de rigor hasta la salida de ellos de vuelta a sus países”, refirió.

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Uno de los expulsados fue rechazado por sus antecedentes

Kronawetter explicó que las autoridades paraguayas tuvieron acceso anticipado a la nómina de personas interesadas en ingresar al país, lo que permitió realizar las verificaciones correspondientes antes del arribo.

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Comentó que el listado definitivo de 10 personas fue remitido durante el fin de semana y que, tras los controles de seguridad e intercambio de información con organismos nacionales e internacionales, detectaron que uno de los candidatos presentaba antecedentes en su país de origen, por lo que fue rechazado.

Según detalló, la exclusión de esa persona permitió incorporar a un compatriota, una situación que calificó como la principal diferencia respecto al primer contingente recibido por nuestro país.

Desde la institución señalaron que se llevaron a cabo verificaciones de identidad, controles de seguridad e intercambio de información con instituciones competentes para constatar el cumplimiento de todos los requisitos legales previstos en el acuerdo bilateral, incluida la inexistencia de antecedentes judiciales.

¿De dónde son los migrantes que llegaron?

De acuerdo con el titular de Migraciones, las personas que integran este segundo grupo son originarias de Bolivia, Chile y República Dominicana.

Asimismo, indicó que ya se iniciaron las gestiones para concretar el retorno de los extranjeros a sus respectivos países de origen, proceso que se desarrollará bajo la modalidad de retorno voluntario asistido.

Migraciones precisó que los aspectos logísticos relacionados con la permanencia transitoria de los migrantes en Paraguay estarán a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La entidad internacional también financiará los procesos de asistencia inicial y el retorno voluntario asistido de las personas beneficiarias del programa.

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Ningún integrante del primer grupo optó por quedarse

Este es el segundo contingente recibido en el marco del acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos.

Del primer grupo, ninguno de los 16 migrantes manifestó interés en permanecer en territorio paraguayo y todos retornaron posteriormente a sus países de origen, conforme a los mecanismos previstos en el programa.